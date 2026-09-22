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  • 2026

Kein Regierungswechsel im Ländle. Doch das Ergebnis in Rheinland-Pfalz macht Hoffnung. In der Berliner Parteizentrale beginnt die Suche nach dem Weg zurück in die Erfolgsspur.

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Kein Regierungswechsel im Ländle. Doch das Ergebnis in Rheinland-Pfalz macht Hoffnung. In der Berliner Parteizentrale beginnt die Suche nach dem Weg zurück in die Erfolgsspur.

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Carsten Linnemann, Jens Spahn und weitere CDU-Funktionäre warten im Konrad-Adenauer-Haus auf die Ergebnisse der Wahl in Rheinland-Pfalz.
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