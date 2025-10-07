Südafrikas Osten von oben

In einem Dorf aus runden Hütten, die im Kreis angeordnet sind, liegt in der Mitte eine Einfriedung. Außen läuft ein Weg entlang an dem einzelne Bäume stehen.
Südafrikas Osten reicht vom Indischen Ozean bis in die über 3000 Meter hohen Drakensberge – mit vielfältigen Landschaften, weiten Stränden und modernen Millionenstädten.

Der Film präsentiert den größten Teil Südafrikas – von der Ostküste bis zur Grenze Botswanas – und zeigt die Vielfalt des Landes mit Metropolen, wilden Landschaften, Felsküsten, Gebirgen, Wasserfällen und endlos wirkenden Ebenen.

Wildreservate aber auch Orte einstiger Kriege

Südafrikas Osten wartet mit zahlreichen touristischen Attraktionen auf. Darunter viele Wildreservate und Schutzgebiete, wie den Kruger Nationalpark, und traumhafte, grüne Berglandschaften mit Wasserfällen und tief eingeschnittenen Schluchten.

Mit Pretoria und Bloemfontein liegen zwei der drei Hauptstädte des Landes im Osten, und die Hafenstadt Durban lockt mit Stränden und Casinos.

Doch auch die Kolonialgeschichte Südafrikas ist allgegenwärtig, und zahlreiche Orte erinnern an die blutigen Schlachten einstiger Kriege und Aufstände.

Atemberaubende Luftaufnahmen zeigen den Osten und Westen Südafrikas und die amerikanischen Bundesstaaten South Dakota sowie North und South Carolina von ihrer schönsten Seite.

