Lost Beasts

Bei ihren Grabungen stoßen Grabungsteams auch auf die Überreste eines der eindrucksvollsten Dinosaurier überhaupt: den Triceratops. Mit drei markanten Hörnern auf dem Kopf, einer massiven Halskrause und einem tonnenschweren Körper wirkt er wie eine Mischung aus Nashorn und Elefant – nur deutlich urzeitlicher. Seine imposante Erscheinung macht ihn zu einer Ikone unter den Dinosauriern und zu einem faszinierenden Forschungsobjekt: Was verraten seine Knochen über Lebensweise, Verteidigung und soziale Strukturen dieser Art?

Symboltier mit Geheimnissen

Als Ikone der Populärkultur hat der Triceratops unsere Vorstellung von der Welt der Dinosaurier maßgeblich geprägt. In Filmen und Büchern wird er oft im Kampf gegen den berüchtigten Tyrannosaurus dargestellt. Doch hatten die beiden prähistorischen Giganten tatsächlich tödliche Auseinandersetzungen?

An verschiedenen Fundorten in Wyoming wollen Forscher dieser Frage auf den Grund gehen. Wieso hat der Saurier so markante Merkmale wie die Stirnhörner und den riesigen, knöchernen Schild im Nacken entwickelt? Dienten sie allein dem Kampf? Wer waren die Vorfahren des Triceratops? Und lebte er doch sozialer als angenommen? Fest steht nur eines: Dieses außergewöhnliche Tier war einer der erfolgreichsten Überlebenskünstler seiner Zeit.

Wissenschaft trifft Urzeit

In der Dokumentation von ZDFinfo geben Paläontologinnen und Paläontologen spannende Einblicke in ihre Arbeit und berichten über die neuesten Forschungsergebnisse. Vor Millionen Jahren bevölkern Dinosaurier die Erde. Die Urzeitgiganten, die mit ihrer Größe und ihren tödlichen Waffen sowohl Land als auch Ozeane beherrschen, geben Forschern bis heute Rätsel auf.