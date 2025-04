Als erster Deutscher hat André Wiersig die sieben gefährlichsten Meerengen der Welt bewältigt, die "Ocean's Seven". In den Ozeanen fühlt er sich als Gast – Begegnungen mit Haien, Walen und giftigen Quallen gehören für ihn dazu.

Meeresbotschafter kämpft für den Schutz der Ozeane

Mit Plastikmüll und Überfischung will sich André Wiersig nicht abfinden. Als Meeresbotschafter der UN gibt er dem Ozean und dessen Bewohnern eine Stimme.



Zur Vorbereitung seines Weltrekordversuches will André Wiersig von Husum nach Sylt schwimmen. Unter Seeleuten ist die Nordsee als "Mordsee" berüchtigt. Dabei begibt sich André Wiersig auf die Spuren von Wunderschwimmer Otto Kemmerich, der 100 Jahre zuvor versuchte, alle Inseln anzuschwimmen. André Wiersigs Vorbild sollte seinen Pioniergeist mit dem Leben bezahlen. Die Presse nannte Otto Kemmerichs Schwimmversuch die "Wattenmeer-Odyssee".

Gefährliche Strömungen zwischen Amrum und Sylt

Für André Wiersig und sein Team wird es besonders spannend. Zwischen Amrum und Sylt liegt das Vortrapptief. Im Jahr 1952 wurde Otto Kemmerich genau dort abgetrieben und ertrank. Wird André durch die Strömung aufs offene Meer hinausgetrieben? Oder wird er als erster Mensch die Strecke bewältigen?



Bei den "Ocean's Seven" schwimmt André Wiersig grundsätzlich ohne Neoprenanzug. Nur mit Badehose, Badekappe und Schwimmbrille ausgerüstet, ist er nachts im Ärmelkanal mit einer Europalette zusammengestoßen und beinahe in einer Plastikplane ertrunken. Diese Erlebnisse bringen ihn zum Nachdenken über sein Leben. Er wirft im Jahr 2020 seinen Job als IT-Manager hin, wird zum Meeresbotschafter und beginnt, Fragen zu stellen. Wie ist es um unsere Ozeane bestellt? Was machen der Müll, der Lärm und die Begegnungen mit Menschen mit den Meeresbewohnern?

Team

Ein Film von David Enge

Kamera: Elias Dupper / Unterwasserkamera Jan Hendrik Eming

Schnitt: Toby Seibold

Redaktion: Martin Ordolff

Leitung der Sendung: Cathérine Kipp