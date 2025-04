Vor der Ostküste Australiens taucht André Wiersig mit dem Meeresbiologen Dr. Olaf Meynecke in die Welt der Buckelwale ein. Um herauszufinden, wie die Giganten auf Menschen reagieren, will er mit ihnen schwimmen.

Auf dem "Buckelwal-Highway"

Waltourismus ist in Australien ein wichtiger Wirtschaftszweig, sogar Schwimmen mit Walen ist erlaubt. Doch worauf muss André Wiersig achten, wenn er zu den Walen ins Wasser steigt? Und was muss getan werden, um die Riesen der Meere zu schützen? Auf dem "Buckelwal-Highway" vor der Ostküste Australiens erforscht Dr. Olaf Meynecke, wie sich Wale mit ihren Kälbern auf dem Weg zu ihren Futtergebieten in der Antarktis verhalten. Doch während der gemeinsamen Forschungsfahrt kommt es zu einem Zwischenfall.



Auf den Seychellen will André Wiersig als erster Mensch von der Hauptinsel Mahé zur Nachbarinsel La Digue schwimmen. Über 50 Kilometer durch den Indischen Ozean. Es geht dem Extremschwimmer nicht nur um einen Weltrekord. Vor allem möchte André Wiersig mit seiner Aktion die Menschen weltweit für die Probleme der Seychellen sensibilisieren. Er bekommt einen Termin bei Präsident Wavel Ramkalawan. Der zeigt sich in ihrem Gespräch tief besorgt über den steigenden Meeresspiegel, Extremwetterlagen und den Verlust von Küstenabschnitten auf seinem Inselstaat.

Im Reich der Bullenhaie

André Wiersig erwarten im offenem Indischen Ozean gewaltige Herausforderungen. Nicht nur die extrem lange Strecke bei tropischer Hitze. Immer mehr Bullenhaie tummeln sich auf seiner Route. Im Training ist er einem großen Exemplar schon sehr nahe gekommen.

Team

Ein Film von David Enge

Kamera: Elias Dupper / Unterwasserkamera Jan Hendrik Eming

Schnitt: Toby Seibold

Redaktion: Martin Ordolff

Leitung der Sendung: Cathérine Kipp