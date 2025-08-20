In eindrucksvollen Bildern – darunter spektakulären Drohnenaufnahmen – führt dieser Teil der Doku-Reihe durch Argentiniens wilden Süden. Dabei werden nicht nur die Naturschätze vorgestellt, sondern auch seine Bewohner, die eng mit ihrer Heimat verwurzelt sind.

Menschen, Städte und Natur der Gletscherregion

Zu Wort kommen Bergführer und Tourguides, die alles daransetzen, Besucher für den Schutz der Gletscherlandschaft zu sensibilisieren. Aber auch Kunstschaffende, deren Werke im Einklang mit der Natur stehen. Sie verdeutlichen, wie sehr Klimawandel und Gletscherschwund dem 4459 Quadratkilometer großen Nationalpark zusetzen.



Stationen der Reise sind neben den namensgebenden Gletschern auch die Städte El Calafate und El Chaltén. Aber auch die artenreiche Laguna Nimez am Ufer des mächtigen Lago Argentino, deren größte Attraktion die rosafarbenen Flamingo-Kolonien sind. In El Chaltén – einem Hotspot der Trekking-Commun