Luftbild: Eine grüne Landschaft wird von Flussarmen durchzogen.
Nationalparks - Geschützte Naturwunder
Nationalparks - Geschützte Naturwunder - Eryri - Das Bergland von Wales

Eryri - Das Bergland von Wales
Eryri - Das Bergland von Wales
  • 20.08.2025

Im Eryri-Nationalpark im Nordwesten von Wales verbinden sich wilde Berge mit britischer Industriegeschichte. Heute spielt dort neben dem Tourismus auch Landwirtschaft eine wichtige Rolle.

Eryri - Das Bergland von Wales
Viele kennen den Eryri-Nationalpark unter dem Namen Snowdonia als einen der ältesten britischen Nationalparks. Da dort walisisch gesprochen wird, nutzt man wieder Ortsnamen in der Landessprache – auch für den höchsten Berg, Yr Widdfa, früher Snowdon genannt.

Kuriose Wege durch Eryri-Nationalpark

Seit 1985 führt die Snowdon Mountain Railway – eine Zahnradbahn mit Dampfantrieb - auf den Gipfel des Yr Widdfa. Für zigtausende Touristen bietet die Bahn eine bequeme Aufstiegsmöglichkeit.

Wer es gerne abenteuerlicher mag, dem bietet der Eryri-Nationalpark wilde Wanderwege und klassische Kletterrouten. In den malerischen Tallandschaften entstehen außerdem immer mehr barrierefreie Wander- und Fahrwege, die auch naturbegeisterten Menschen mit körperlichen Einschränkungen traumhafte Naturerlebnisse ermöglichen.