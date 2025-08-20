Viele kennen den Eryri-Nationalpark unter dem Namen Snowdonia als einen der ältesten britischen Nationalparks. Da dort walisisch gesprochen wird, nutzt man wieder Ortsnamen in der Landessprache – auch für den höchsten Berg, Yr Widdfa, früher Snowdon genannt.

Kuriose Wege durch Eryri-Nationalpark

Seit 1985 führt die Snowdon Mountain Railway – eine Zahnradbahn mit Dampfantrieb - auf den Gipfel des Yr Widdfa. Für zigtausende Touristen bietet die Bahn eine bequeme Aufstiegsmöglichkeit.



Wer es gerne abenteuerlicher mag, dem bietet der Eryri-Nationalpark wilde Wanderwege und klassische Kletterrouten. In den malerischen Tallandschaften entstehen außerdem immer mehr barrierefreie Wander- und Fahrwege, die auch naturbegeisterten Menschen mit körperlichen Einschränkungen traumhafte Naturerlebnisse ermöglichen.