Nationalparks - Geschützte Naturwunder
Nationalparks - Geschützte Naturwunder - Islands Herz aus Feuer und Eis 

Islands Herz aus Feuer und Eis 
  • UT0
  • 20.08.2025

Die vulkanische Insel Island wartet mit drei Nationalparks auf - voller Gletscher, Wasserfälle, heißer Quellen und faszinierender Zeugnisse der Wikinger, die dieses wilde Land besiedelten.

  • Reise
  • Dokumentation
  • hintergründig
  • UT0
  • 20.08.2025
Die Nationalparks in Island, Snæfellsnes und Vatnajökull sind vom Zusammenspiel der Vulkane und Gletscher geprägt. Feuer und Eis haben einzigartige Landschaften geformt, in denen Forscher bis heute neue Erkenntnisse über die Frühgeschichte der Erde sammeln.

Überreste aus der Wikingerzeit

In Thingvellir, dem ältesten Nationalpark Islands, begegnen sich Natur und Kultur auf einzigartige Weise. Kaum irgendwo sonst lässt sich das Auseinanderdriften zweier Kontinentalplatten so deutlich erkennen; und genau dort trafen sich einst die Bewohner des Landes zu ihren Versammlungen. In diesem frühen Parlament wurden Gesetze beschlossen und Konflikte beigelegt. Aus der Luft können Archäologen besonders viele Überreste aus der Wikingerzeit ausmachen.