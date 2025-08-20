Der Film führt vom rauen, fast arktisch anmutenden Hochland bis in die fruchtbaren Flusstäler mit ihren Whisky-Brennereien. Dabei begleitet er Menschen, die die Geschichten des Landes erzählen, schottische Traditionen pflegen und alte Wälder wieder wachsen lassen.

Gemeinden mit jahrhundertealten Traditionen

Viele Gemeinden der Highlands pflegen voller Stolz ihre jahrhundertealten Traditionen. Das harte Leben in den Bergen prägt Landeskultur und Gemeinschaftssinn – von schottischer Tracht und Musik über die Jagd bis hin zum bekanntesten Produkt des Landes, dem Whisky. Schon steinzeitliche Jäger und Sammler lebten in diesen Bergen, die sich heute auf vielfältige Art erleben lassen - ob zu Fuß oder auf dem Motorrad.



Nationalparks bilden einzigartige Landschaften, wild und doch zugänglich für alle, die ihre Schönheit genießen möchten. Orte, an denen Geschichte gelebt wird und die Natur ihre Geheimnisse offenbart.