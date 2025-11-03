Welttourneen, Award Shows, eine riesige Fangemeinde. Paparazzi lauern überall. Für die Künstler ist es ein enormer Druck, ständig erfolgreiche Hits und Alben zu produzieren. Exklusive Interviews mit Bandmitgliedern und Archivmaterial beleuchten das Pop-Phänomen.



Besonders eine Band hat es vielen angetan

Die Backstreet Boys, eine der erfolgreichsten Boygroups aller Zeiten. 130 Millionen verkaufte Platten, zudem Touren durch nahezu alle Länder der Welt. Allein der Song "I Want It That Way" erreicht 1999 in 25 Ländern auf drei Kontinenten die Chartspitze. Klassiker wie "Everybody" oder "Quit Playing Games (With My Heart)" machen die Band berühmt.



Aber wie entsteht eine Boygroup? Was macht eine erfolgreiche Boyband aus? In der Dokumentation geben Wegbegleiter, Musikproduzenten und Bandmitglieder exklusive Einblicke in die Popwelt und räumen mit Gerüchten und Mythen auf.

Die Geschichte hinter dem Phänomen

Doch den Grundstein für das Boyband-Phänomen haben ganz andere gelegt: Den Anfang machten Gruppen wie The Beatles, The Jackson 5 und The Osmonds in den 1960er-Jahren. "Beatlemania" geht in die Geschichte ein, die Beatles gelten als Wegbereiter: eingängige Melodien und Gesang, Tanzeinlagen und eine enge Verbindung zu ihren jungen Fans. Dabei sprechen sie ihre meist weiblichen Teenagerfans mit Songs wie "All You Need is Love" und "I Want To Hold Your Hand" direkt an. Die Jackson-5-Brüder werden mit ihrem Song "I Want You Back" berühmt.



Die zweite Welle in den 1980er-Jahren lässt sich davon inspirieren. Musikmanager entwickeln das Konzept weiter und machen New Kids on the Block ("Step By Step") und Take That ("Back for Good") in den 1980er-Jahren weltberühmt. Die Boygroup *NSYNC ("Bye Bye Bye") erreicht in den späten 1990ern und frühen 2000er-Jahren weltweiten Erfolg. Sie liefert sich mit den Backstreet Boys eine Rivalität um die beliebteste Boyband, befeuert von Medienberichten und Fanspekulationen.

Was steckt hinter dem Erfolg?

Wie beeinflussen Boybands die Jugend- und Fankultur? Das Management hat die Oberhand: über Songs, Choreografien, Image, Termine - bis zu strengen Regeln zum Privatleben. Beziehungsstatus und sexuelle Orientierung spielen eine Rolle. Es folgen Bandpausen, Trennungen, Alkohol- und Drogenexzesse, aber auch Comebacks.



Warum sind Boybands auch heute noch so populär? One Direction ("What Makes You Beautiful"), die Jonas Brothers ("Sucker") und das K-Pop-Phänomen BTS ("Dynamite") sind die populären Beispiele der dritten Boygroup-Welle der 2000er und 2010er. Wie beeinflussen soziale Netzwerke den Erfolg von Boybands? Welche Faktoren nutzen Boygroups bis heute? Es bleibt vor allem ein Gefühl: Nostalgie.