Die Aachener Mordkommission geht bald von einem Tötungsdelikt aus. Schnell fällt der Verdacht auf Dorotas Ehemann. Doch der schweigt und handfeste Beweise, dass er mit dem Verschwinden zu tun hat, gibt es nicht. Der Fall droht zu einem Cold Case zu werden.

Hellseher, Suchtrupps und ein anderer Vermisstenfall

Monate und Jahre vergehen. Obwohl der Fall von der Polizei mittlerweile vorläufig geschlossen wurde, gibt Dorotas Familie die Suche nicht auf. In den sozialen Netzwerken und in den Medien ruft das Verschwinden der jungen Mutter selbst ernannte Suchtrupps und einen Hellseher auf den Plan. Doch alle Bemühungen bleiben erfolglos. Erst die Aufklärung eines zwölf Jahre alten Vermisstenfalls in Berlin bringt die Aachener Mordkommission auf einen neuen Ermittlungsansatz und weckt neue Hoffnungen, die seit mittlerweile sieben Jahren verschwundene Dorota G. doch noch zu finden und ihren Fall aufzuklären.



Spannende Kriminalfälle, die uns etwas über unsere Gesellschaft verraten: Journalistin und True-Crime-Podcasterin Paulina Krasa rekonstruiert wahre Verbrechen. Was steckt hinter der Gewalt? Welche Motive hatten die Täter oder Täterinnen?