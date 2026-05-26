Paulina Krasa neben einem unscharfen Porträt einer Frau mit einem großen gelben Balken über dem Gesicht. Im HIntergrund ein Daumenabdruck
Schuld und Sühne mit Paulina Krasa
Neues Video
ZDFinfo

Schuld und Sühne mit Paulina Krasa - Ein düsterer Verdacht: Der Fall Dorota G.

Schuld und Sühne mit Paulina Krasa
Ein düsterer Verdacht: Der Fall Dorota G.
Abspielen
Neues Video
ZDFinfo
Schuld und Sühne mit Paulina Krasa
Ein düsterer Verdacht: Der Fall Dorota G.

Nach einem Streit mit ihrem Ehemann verschwindet Dorota G. spurlos. Die Polizei sucht mit Hundertschaften und Spürhunden nach ihr. Doch die Mutter scheint wie vom Erdboden verschluckt.

Abspielen
Schuld und Sühne mit Paulina Krasa
Ein düsterer Verdacht: Der Fall Dorota G.

Nach einem Streit mit ihrem Ehemann verschwindet Dorota G. spurlos. Die Polizei sucht mit Hundertschaften und Spürhunden nach ihr. Doch die Mutter scheint wie vom Erdboden verschluckt.

Abspielen

Die Aachener Mordkommission geht bald von einem Tötungsdelikt aus. Schnell fällt der Verdacht auf Dorotas Ehemann. Doch der schweigt und handfeste Beweise, dass er mit dem Verschwinden zu tun hat, gibt es nicht. Der Fall droht zu einem Cold Case zu werden.

Hellseher, Suchtrupps und ein anderer Vermisstenfall

Monate und Jahre vergehen. Obwohl der Fall von der Polizei mittlerweile vorläufig geschlossen wurde, gibt Dorotas Familie die Suche nicht auf. In den sozialen Netzwerken und in den Medien ruft das Verschwinden der jungen Mutter selbst ernannte Suchtrupps und einen Hellseher auf den Plan. Doch alle Bemühungen bleiben erfolglos. Erst die Aufklärung eines zwölf Jahre alten Vermisstenfalls in Berlin bringt die Aachener Mordkommission auf einen neuen Ermittlungsansatz und weckt neue Hoffnungen, die seit mittlerweile sieben Jahren verschwundene Dorota G. doch noch zu finden und ihren Fall aufzuklären.

Spannende Kriminalfälle, die uns etwas über unsere Gesellschaft verraten: Journalistin und True-Crime-Podcasterin Paulina Krasa rekonstruiert wahre Verbrechen. Was steckt hinter der Gewalt? Welche Motive hatten die Täter oder Täterinnen?

Ähnliche Inhalte entdecken
True CrimeDokumentationgesellschaftskritischUntertitelFSK 12Schuld und Sühne mit Paulina Krasa