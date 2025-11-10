Polizeihauptkommissar Michael Bothe und sein Team stehen vor einem Rätsel. Die einzelnen Spuren ergeben zunächst wenig Sinn. Als das blutverschmierte Auto des Vermissten schließlich rund 80 Kilometer entfernt auftaucht, bestätigt sich ein schrecklicher Verdacht.



Auch die Familie des Vermissten stößt auf beunruhigende Spuren. Ab sofort ermittelt die Mordkommission. Sie steht dabei vor einer schwierigen Aufgabe: Nicht nur der oder die Täter, auch das Opfer muss gefunden werden. Was es auch für die Ermittlungsarbeit und die Angehörigen bedeutet, davon berichtet Journalistin und Podcasterin Paulina Krasa in "Schuld und Sühne".

Spannende Kriminalfälle, die uns etwas über unsere Gesellschaft verraten: Journalistin und True-Crime-Podcasterin Paulina Krasa rekonstruiert wahre Verbrechen. Was steckt hinter der Gewalt? Welche Motive hatten die Täter oder Täterinnen?