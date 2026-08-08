Schuld & Sühne mit Paulina Krasa: Der Mann mit der Maske
Schuld und Sühne mit Paulina Krasa
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Schuld und Sühne mit Paulina Krasa - Der Mann mit der Maske

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Der Mann mit der Maske
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Schuld und Sühne mit Paulina Krasa
Der Mann mit der Maske
  • UT12
  • 08.08.2026

Ein Rentner verschwindet spurlos, kurz darauf wird Geld von seinem Konto abgehoben und ein rätselhaftes Testament sorgt für Misstrauen. Als Ermittler im Haus des Vermissten Blutspuren entdecken, wächst der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Doch ohne Leiche und ohne eindeutige Beweise beginnt eine aufwendige Spurensuche, bei der ausgerechnet die Hündin des Vermissten zum entscheidenden Hinweis wird. Die True-Crime-Dokumentation rekonstruiert einen realen Kriminalfall und zeigt, wie akribische Ermittlungsarbeit den Täter überführen soll.

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Der Mann mit der Maske

Ein Rentner verschwindet spurlos, kurz darauf wird Geld von seinem Konto abgehoben und ein rätselhaftes Testament sorgt für Misstrauen. Als Ermittler im Haus des Vermissten Blutspuren entdecken, wächst der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Doch ohne Leiche und ohne eindeutige Beweise beginnt eine aufwendige Spurensuche, bei der ausgerechnet die Hündin des Vermissten zum entscheidenden Hinweis wird. Die True-Crime-Dokumentation rekonstruiert einen realen Kriminalfall und zeigt, wie akribische Ermittlungsarbeit den Täter überführen soll.

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Der Rentner Rainer M. verschwindet spurlos. Kurz darauf hebt ein maskierter Mann Geld von seinem Konto ab, und ein fragwürdiges Testament wirft neue Fragen auf. Als die Kriminalpolizei Wiesbaden im Haus des Vermissten zahlreiche Blutspuren entdeckt, verdichten sich die Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Doch belastbare Beweise fehlen - und von Rainer M. fehlt weiterhin jede Spur.

Eine Spur führt ins Tierheim

Den entscheidenden Hinweis liefert schließlich die Nachbarin: Sie entdeckt die geliebte Hündin des Vermissten in einem Tierheim. Abgegeben wurde das Tier von einem flüchtigen Bekannten des Rentners. Dieser behauptet, im Auftrag von Rainer M. gehandelt zu haben, weil der in die Schweiz auswandern wollte. Doch bei seiner Vernehmung verstrickt sich der Mann in Widersprüche. Weiß er mehr über das Verschwinden des Rentners, als er zugibt? Auch das persönliche Umfeld von Rainer M. gerät in den Fokus der Ermittler. Im Mittelpunkt steht ein dubioses Testament, das ein beträchtliches Erbe regeln soll. Führt das mögliche Erbe auf die Spur des Täters?

Wahre Verbrechen und ihre Hintergründe

In „Schuld und Sühne“ rekonstruiert Journalistin und True-Crime-Podcasterin Paulina Krasa reale Kriminalfälle. Gemeinsam mit Ermittlern geht sie den Motiven der Täter nach und zeigt, wie aufwendige Polizeiarbeit Verbrechen aufklärt und welche gesellschaftlichen Fragen hinter den Fällen stehen.
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