Schuld & Sühne mit Paulina Krasa: Der Mann mit der Maske

Der Rentner Rainer M. verschwindet spurlos. Kurz darauf hebt ein maskierter Mann Geld von seinem Konto ab, und ein fragwürdiges Testament wirft neue Fragen auf. Als die Kriminalpolizei Wiesbaden im Haus des Vermissten zahlreiche Blutspuren entdeckt, verdichten sich die Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Doch belastbare Beweise fehlen - und von Rainer M. fehlt weiterhin jede Spur.

Eine Spur führt ins Tierheim

Den entscheidenden Hinweis liefert schließlich die Nachbarin: Sie entdeckt die geliebte Hündin des Vermissten in einem Tierheim. Abgegeben wurde das Tier von einem flüchtigen Bekannten des Rentners. Dieser behauptet, im Auftrag von Rainer M. gehandelt zu haben, weil der in die Schweiz auswandern wollte. Doch bei seiner Vernehmung verstrickt sich der Mann in Widersprüche. Weiß er mehr über das Verschwinden des Rentners, als er zugibt? Auch das persönliche Umfeld von Rainer M. gerät in den Fokus der Ermittler. Im Mittelpunkt steht ein dubioses Testament, das ein beträchtliches Erbe regeln soll. Führt das mögliche Erbe auf die Spur des Täters?

Wahre Verbrechen und ihre Hintergründe

In „Schuld und Sühne“ rekonstruiert Journalistin und True-Crime-Podcasterin Paulina Krasa reale Kriminalfälle. Gemeinsam mit Ermittlern geht sie den Motiven der Täter nach und zeigt, wie aufwendige Polizeiarbeit Verbrechen aufklärt und welche gesellschaftlichen Fragen hinter den Fällen stehen.