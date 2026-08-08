Schuld & Sühne mit Paulina Krasa: Der Mann mit der Maske

Schuld und Sühne mit Paulina Krasa - Der Mann mit der Maske
Ein Rentner verschwindet spurlos, kurz darauf wird Geld von seinem Konto abgehoben und ein rätselhaftes Testament sorgt für Misstrauen. Als Ermittler im Haus des Vermissten Blutspuren entdecken, wächst der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Doch ohne Leiche und ohne eindeutige Beweise beginnt eine aufwendige Spurensuche, bei der ausgerechnet die Hündin des Vermissten zum entscheidenden Hinweis wird. Die True-Crime-Dokumentation rekonstruiert einen realen Kriminalfall und zeigt, wie akribische Ermittlungsarbeit den Täter überführen soll.
Ein Rentner verschwindet spurlos, kurz darauf wird Geld von seinem Konto abgehoben und ein rätselhaftes Testament sorgt für Misstrauen. Als Ermittler im Haus des Vermissten Blutspuren entdecken, wächst der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Doch ohne Leiche und ohne eindeutige Beweise beginnt eine aufwendige Spurensuche, bei der ausgerechnet die Hündin des Vermissten zum entscheidenden Hinweis wird. Die True-Crime-Dokumentation rekonstruiert einen realen Kriminalfall und zeigt, wie akribische Ermittlungsarbeit den Täter überführen soll.