Der Geheimcode der Maria Stuart

Bereits im Frühjahr 2021 entdeckt der Astrophysiker und Hobby-Codeknacker Satoshi Tomokiyo aus Tokio zufällig mehrere Briefe aus dem 16. Jahrhundert in einem digitalen Archiv der französischen Nationalbibliothek. Hinweise auf Verfasser und Herkunft der Briefe aus unzähligen, oft nur knapp zwei Millimeter großen fremdartigen Zeichen kann er nicht finden.

Eine historische Sensation

Erst in Zusammenarbeit mit zwei anderen leidenschaftlichen Hobby-Kryptologen - George Lasry, einem Computerexperten aus Tel Aviv, und Norbert Biermann, Professor an der Hochschule der Künste Berlin - gelingt in mühsamer und langwieriger Analyse und Symbol für Symbol eine Entschlüsselung. Es dauert ein Jahr, bis die drei Codeknacker den Inhalt der mysteriösen Briefe kennen. Sie machen weiter, und 2023 können sie mit absoluter Sicherheit die historische Sensation vermelden, woher die Schreiben stammen.



Es handelt sich um 57 Dokumente, die Maria Stuart in ihrer Gefangenschaft verfasste. Sie sind entstanden in den Jahren 1578 bis 1584. Die schottische Königin, in ihrem Land in Ungnade gefallen, lebte eingesperrt durch Königin Elisabeth I. in englischen Burgen. Nur per Brief und Bote konnte sie mit ihren Unterstützern kommunizieren, vor allem mit dem französischen Botschafter in London. Maria Stuart betrieb auf diese Weise ihre Politik, mal klug, mal leichtsinnig, als Monarchin aus ihrer Welt hinter Gittern. Viele dieser Korrespondenzen sollten - unbemerkt von ihren Wächtern - an ihre Verbündeten im Ausland gelangen. Mit einem speziellen Geheimcode versehen und auf verschlungenen Wegen wurde die geheime Post nach draußen geschmuggelt.

Ende auf dem Schafott

Die "Terra X"-Dokumentation zeigt den geradezu kriminalistischen Spürsinn, mit dem die drei Codeknacker den Briefen auf die Spur gekommen sind. Zugleich wird das Schicksal der schottischen Königin, ihre immer tiefere Verstrickung in Verschwörungen und der schicksalhafte Weg in ihr Ende auf dem Schafott nachgezeichnet.



Welchen Stellenwert die gefunden Briefe haben, ist eine der großen Fragen, denen jetzt Historiker nachgehen. Immerhin handelt es sich um einen der bedeutendsten Abschnitte europäischer Geschichte des 16. Jahrhunderts, den Machtkampf zwischen zwei verwandten Herrscherinnen in einem von Religionskriegen zerrissenen Europa.

Kurzbiografie

Geburt am 08.12.1542 im Linlithgow Palace, Schottland

Ihr Vater, Jakob V. stirbt als Maria Stuart erst wenige Tage alt ist.

Im Alter von neun Monaten wird sie in Stirling Castle, Schottland gekrönt.

Stellvertreter übernehmen die Regierungsgewalt, zuletzt ihre Mutter Marie de Guise.

Im Alter von fünf Jahren wird Maria nach Frankreich geschickt, wo sie aufwächst und erzogen wird.

Sie ist 15 Jahre alt, als sie mit dem 14jährigen Franz II. von Frankreich am 24. April 1558 in Paris verheiratet wird. Er ist genau wie sie katholischen Glaubens.

17 Monate später stirbt Franz II., vermutlich an den Folgen einer Mittelohrentzündung.

Maria Stuart ist dann nur noch Königinwitwe und kehrt 1561 zurück nach Schottland, wo sie ihre Regentschaft als Königin wahrnimmt.

Im Juli 1565 heiratet Maria Stuart Lord Henry Darnley, doch durch seine Eskapaden und seine Machtansprüche entfremden sich die Eheleute.

Am 19. Juni 1566 wird Jakob geboren, als gemeinsames Kind von Maria Stuart und Lord Darnley. Er wird der spätere Thronfolger sein als Jakob VI. von Schottland und nach dem Tod von Elisabeth I. 1603 auch zum englischen König gekrönt.

Am 10. Februar 1567 wird Lord Darnley ermordet. Verantwortlich gemacht wird u. a. James Hepburn, 4. Earl of Bothwell. Maria Stuart wird eine Mitwisserschaft vorgeworfen. Es kann ihr jedoch nicht bewiesen werden.

Maria Stuart heiratet Lord Bothwell.Dadurch fällt sie in Schottland vollständig in Ungnade, wird abgesetzt.

Maria Stuart wird auf der Insel Loch Leven Castle in Gefangenschaft gehalten. Von dort kann sie am 02. Mai 1568 fliehen.

Am 16. Mai 1568 erreicht Maria Stuart Nordengland. Ab diesem Zeitpunkt bleibt Maria Stuart bis zu ihrem Tode in Gefangenschaft auf verschiedenen Burgen und Schlössern Englands.

Bis zu ihrem Tod erfolgen mehrere Versuche, per Verschwörung Maria an die Macht zu bringen. Sie sieht sich als die rechtmäßige Königin Englands an. Denn ihre protestantische Cousine Elisabeth I. wird im Februar 1570 von Papst Pius V. mit der Bulle: „Regnam in Excelsis“ für illegitim auf dem Thron erklärt.

Zum Verhängnis wird Maria Stuart die Babington-Verschwörung im Jahr 1586. Der Leiter von Elisabeths Geheimdienst, Sir Francis Walsingham, ist über das Vorhaben sehr früh informiert.

Maria Stuart wird verurteilt und am 08.02.1587 in Fotheringhay Castle, England nach 19 Jahren Gefangenschaft geköpft.

Nach dem Tod von Elisabeth I. im Jahr 1603 besteigt Marias Sohn Jakob VI. als Jakob I. den englischen Thron. Er verfügte, die Gebeine von Maria Stuart und Elisabeth I. in Westminster Abbey beizusetzen. Anders als in der Literatur (Friedrich Schillers Drama: „Maria Stuart“) sind sich die beiden nie persönlich begegnet.

