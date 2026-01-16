Der erste bemannte Flug unter dem Namen Artemis II soll nach aktuellem Stand im Frühjahr 2026 starten. An Bord der neu entwickelten Orion-Raumkapsel werden vier Astronauten rund zehn Tage lang um den Mond kreisen. Diese Mission dient als Generalprobe: Lebenserhaltung, Navigation, Kommunikation und Rückkehr zur Erde — alle Systeme werden unter realen Bedingungen im Universum getestet. Damit wird der Grundstein gelegt für die nächste große Etappe.

Nachhaltige Forschung und Besiedelung

Mit der folgenden Mission, Artemis III, will die NASA gemeinsam mit internationalen Partnern eine Mondlandung realisieren — und darüber hinaus eine dauerhaft bewohnbare Mondbasis errichten. Ziel ist nicht nur ein symbolischer Triumph, sondern nachhaltige Forschung und Besiedlung: Insbesondere der Mond-Südpol steht im Fokus, weil dort Hinweise auf Wassereis und interessante geologische Strukturen existieren. Geplant sind erste Experimente, den Mondboden für Anbau nutzbar zu machen — mit dem Ziel, die Astronauten direkt vor Ort mit frischem Obst und Gemüse zu versorgen.

Mehr als nur eine technische Herausforderung sind die Artemis-Mondmissionen auch eine globale Vision. Ingenieure in Europa, Wissenschaftler in Asien, Techniker in Nord- und Südamerika — alle arbeiten über Grenzen hinweg zusammen. Dieses weltweite Netzwerk aus Wissen und Motivation soll zeigen: Raumfahrt kann verbinden — jenseits von Nationen und Politik. 59 Nationen haben den politisch-rechtlichen Rahmen für die Weltraumnutzung unterschrieben, die sogenannten Artemis-Accords. Die eigentlichen Artemis-Missionen zum Mond werden von den vier großen Weltraumbehörden Amerikas (NASA), Europas (ESA), Japans (JAXA) und Kanadas (CSA) ausgeführt. Gemeinsam arbeiten sie an einem Ziel, das größer ist als jede einzelne Nation: die Menschheit wieder als Einheit ins All zu führen, die Rückkehr zum Mond.

Zeichen der Hoffnung

Wenn Artemis II 2026 um den Mond kreist und Artemis III planmäßig bis 2030 Menschen erneut auf den Mond bringt, wird es nicht nur um Raumfahrt gehen — es wird ein Zeichen der Hoffnung sein. Ein Zeichen dafür, dass wir, wenn wir global zusammenarbeiten, auch kühnste Visionen verwirklichen können.

Sendungsinformationen

Rückkehr zum Mond

Streamen ab 17. Januar 2026

TV-Erstausstrahlung ZDF am 25. Januar 2026, 19:30 Uhr



Film von Laurent Lichtenstein



Redaktion TV Jens Monath

Redaktion Online Michael Büsselberg