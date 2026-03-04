Im ältesten Regenwald der Erde entfaltet sich eine Welt voller Wunder: Ein Ort, an dem Echsen fliegen, Schlangen von Baum zu Baum segeln und Nasenaffen mit erstaunlicher Gelassenheit durch die Kronen turnen. Wildtierärztin Hannah Emde ist unterwegs in Borneo - in einem der letzten Rückzugsorte der Orang-Utans. Sie zeigt uns was nötig ist, um Arten zu retten - und warum dieser Aufwand sich lohnt. Denn Artenschutz ist Naturschutz.

Die letzten ihrer Art

Was für eine Geschichte! Drei Orang-Utans auf ihrem Weg zurück in die Freiheit. Kapuan, Putri und Ficz wurden als Babys ihren Müttern entrissen. Sie konnten gerettet werden. Jahre später stehen sie nun vor der größten Herausforderung ihres Lebens.



Moderatorin Hannah Emde ist mittendrin. Sie spürt, was es heißt, Tiere über Jahre hinweg auf ein Leben vorzubereiten, das nur selten eine zweite Chance bietet. In der Kinderkrippe, dem Kindergarten und der "Orang-Utan-Schule" erlebt sie, wie menschliche Pflegerinnen mütterliche Rollen übernehmen müssen - wissend, dass jede Bindung später wieder gelöst wird. In der Wildnis müssen die Affen allein überleben.

Zurück in die Wildnis – eine abenteuerliche Expedition

Die Doku zeigt, warum Auswilderungen extrem selten sind: Gesundheitschecks für Menschen und Tiere, wissenschaftliche Begleitung, logistische Extrembedingungen. Schlammige Pisten, wackelige Boote, kaum Schlaf - und die ständige Angst, etwas falsch zu machen. Denn jeder noch so kleine Fehler kann für die Tiere über Leben oder Tod entscheiden.



Faszination Erde taucht mit Hannah Emde tief in die Forschung ein. An der Tuanan-Station arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran, den Regenwald zu verstehen: von Schlafnestern über Futterpflanzen bis zur Rolle der Orang-Utans als "Gärtner des Waldes". Hannah Emde begleitet die indonesische Forscherin Sri Sumi Atomko, die ihr wissenschaftliches Leben den Orang-Utans gewidmet hat. Gemeinsam klettern sie zu den Nahrungsbäumen und erkennen, warum ohne intakten Wald keine Auswilderung funktionieren kann.

Der Moment der Freiheit

Die Bedrohungen für die Tiere in Indonesien sind vielfältig: illegaler Wildtierhandel, Abholzung, Plantagen. Hannah Emde folgt Schmuggelrouten, begleitet Hundestaffeln bei nächtlichen Kontrollen und zeigt, wie brutal der Markt für "süße" Tierbabys ist.



Gleichzeitig macht der Film Hoffnung - durch Schutzprojekte, Wiederaufforstung und neue Konzepte für die Koexistenz von Mensch und Wildnis. Der emotionale Höhepunkt: Die Auswilderung. Sekunden, in denen sich Jahre der Vorbereitung verdichten. Der männliche Orang-Utan Ficz wirkt bedrohlich und entpuppt sich als schwieriger Kandidat für die Auswilderung. Die Weibchen Kapuan und Putri hingegen schenken den Zuschauenden einen emotionalen Moment. Doch was bedeutet das für den Erfolg des Unterfangens? Die Zukunft der Tiere ist ungewiss – aber es gibt Anlass zur Hoffnung.

Sendungsinformationen

Faszination Erde mit Hannah Emde: Borneo - Zurück in die Wildnis

Streamen ab 4. März 2026

Erstausstrahlung im ZDF am 29. März 2026, 19:30 Uhr



Buch und Realisation Iris Zink



Redaktion TV Tobias Schultes

Redaktion Online Heidemarie Schnüriger



