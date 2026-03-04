Wie kann man glücklich sein in einem Land, in dem monatelang die Sonne fehlt und Eiseskälte für lebenswidrige Bedingungen sorgt? Wildtierärztin Hannah Emde ist unterwegs in Finnland, dessen spektakuläre Landschaften und tierische Überlebenskünstler sind einfach atemberaubend.

Leben zwischen Licht und Dunkelheit

Finnland hat zwei Gesichter: Wochenlange Dunkelheit im Winter und taghelle Nächte im Sommer. Temperaturen, die bis unter minus 40 Grad Celsius fallen können, und endlose Sommertage, an denen das Leben kaum zur Ruhe kommt. In diesem Spannungsfeld aus Überfluss und Entbehrung sucht Wildtierärztin Hannah Emde nach dem, was Finnland – nach eigener Einschätzung – zur glücklichsten Nation macht.



Zwischen tanzenden Nordlichtern, Rentieren, der Stille verschneiter Wälder und dem Glitzern tausender Seen erlebt sie eine Wildnis, die gegensätzlicher kaum sein könnte. Weiße Polarfüchse, Braunbären, duftende Wälder und seltene Flussbewohner prägen ein Land, das gelernt hat, mit extremen Herausforderungen zu leben.

Warum Finnland glücklich macht

Finnlands Bewohnerinnen und Bewohner leben nach dem Motto: Wer die Natur respektiert, bekommt viel zurück. Fischreiche Seen, saubere Luft, weite Wälder als Rückzugsgebiete und Wirtschaftsgrundlage – bilden den Rahmen für ein besonderes Lebensgefühl, das sich nur schwer fassen lässt.

Sendungsinformationen

Faszination Erde mit Hannah Emde: Finnland - Suche nach dem Glück

Streamen ab 4. März 2026

Erstausstrahlung im ZDF am 8. März 2026, 19:30 Uhr



Buch und Realisation Eva Rauert, Meike Seibert



Redaktion TV Tobias Schultes

Redaktion Online Heidemarie Schnüriger



