Faszination Erde - Finnland - Suche nach dem Glück
- Neues Video
- Natur
- Dokumentation
- erkenntnisreich
- 04.03.2026
- ZDF
Polarnacht und Mitternachtssonne, Nordlichter und stille Wälder: Auf den Spuren von Tieren und Legenden reist Hannah Emde für Terra X in ein Land, dessen spektakuläre Landschaften überwältigend sind.
Wie kann man glücklich sein in einem Land, in dem monatelang die Sonne fehlt und Eiseskälte für lebenswidrige Bedingungen sorgt? Wildtierärztin Hannah Emde ist unterwegs in Finnland, dessen spektakuläre Landschaften und tierische Überlebenskünstler sind einfach atemberaubend.
Leben zwischen Licht und Dunkelheit
Finnland hat zwei Gesichter: Wochenlange Dunkelheit im Winter und taghelle Nächte im Sommer. Temperaturen, die bis unter minus 40 Grad Celsius fallen können, und endlose Sommertage, an denen das Leben kaum zur Ruhe kommt. In diesem Spannungsfeld aus Überfluss und Entbehrung sucht Wildtierärztin Hannah Emde nach dem, was Finnland – nach eigener Einschätzung – zur glücklichsten Nation macht.
Zwischen tanzenden Nordlichtern, Rentieren, der Stille verschneiter Wälder und dem Glitzern tausender Seen erlebt sie eine Wildnis, die gegensätzlicher kaum sein könnte. Weiße Polarfüchse, Braunbären, duftende Wälder und seltene Flussbewohner prägen ein Land, das gelernt hat, mit extremen Herausforderungen zu leben.
Warum Finnland glücklich macht
Finnlands Bewohnerinnen und Bewohner leben nach dem Motto: Wer die Natur respektiert, bekommt viel zurück. Fischreiche Seen, saubere Luft, weite Wälder als Rückzugsgebiete und Wirtschaftsgrundlage – bilden den Rahmen für ein besonderes Lebensgefühl, das sich nur schwer fassen lässt.
Sendungsinformationen
Faszination Erde mit Hannah Emde: Finnland - Suche nach dem Glück
Streamen ab 4. März 2026
Erstausstrahlung im ZDF am 8. März 2026, 19:30 Uhr
Buch und Realisation Eva Rauert, Meike Seibert
Redaktion TV Tobias Schultes
Redaktion Online Heidemarie Schnüriger
Weitere Folgen der Staffel
Chile - das Geheimnis des Lebens
Borneo - Zurück in die Wildnis
Alle Folgen von Faszination Erde