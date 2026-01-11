Männer in Nazi-Uniform mit amerikanischen Flaggen
Terra X Geschichte kurz
Neues Video
ZDF

Terra X Geschichte kurz - Amerikas Rechte im Wandel: Die Geschichte einer Radikalisierung

Terra X Geschichte kurz
Amerikas Rechte im Wandel: Die Geschichte einer Radikalisierung
Abspielen
Neues Video
ZDF
Terra X Geschichte kurz
Amerikas Rechte im Wandel: Die Geschichte einer Radikalisierung
  • 11.01.2026

Die USA gelten lange gilt als Demokratie-Vorbild. Doch dieses Bild gerät ins Wanken. Heute wirkt die USA zerrissen. Für viele steht Donald Trump für die Spaltung. Doch ist er tatsächlich die Ursache?

Abspielen
Terra X
Terra X Geschichte kurz
Amerikas Rechte im Wandel: Die Geschichte einer Radikalisierung

Die USA gelten lange gilt als Demokratie-Vorbild. Doch dieses Bild gerät ins Wanken. Heute wirkt die USA zerrissen. Für viele steht Donald Trump für die Spaltung. Doch ist er tatsächlich die Ursache?

Abspielen