Terra X Geschichte kurz

Amerikas Rechte im Wandel: Die Geschichte einer Radikalisierung

11.01.2026

ZDF

Die USA gelten lange gilt als Demokratie-Vorbild. Doch dieses Bild gerät ins Wanken. Heute wirkt die USA zerrissen. Für viele steht Donald Trump für die Spaltung. Doch ist er tatsächlich die Ursache?