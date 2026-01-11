Neues Video
ZDF
Terra X Geschichte kurz - Amerikas Rechte im Wandel: Die Geschichte einer Radikalisierung
Terra X Geschichte kurz
Amerikas Rechte im Wandel: Die Geschichte einer Radikalisierung
Neues Video
ZDF
Terra X Geschichte kurz
Amerikas Rechte im Wandel: Die Geschichte einer Radikalisierung
- 11.01.2026
Terra X
Die USA gelten lange gilt als Demokratie-Vorbild. Doch dieses Bild gerät ins Wanken. Heute wirkt die USA zerrissen. Für viele steht Donald Trump für die Spaltung. Doch ist er tatsächlich die Ursache?
Terra X Geschichte kurz
Amerikas Rechte im Wandel: Die Geschichte einer Radikalisierung
- Neues Video
- Geschichte
- Dokumentation
- informativ
- 11.01.2026
- ZDF
Die USA gelten lange gilt als Demokratie-Vorbild. Doch dieses Bild gerät ins Wanken. Heute wirkt die USA zerrissen. Für viele steht Donald Trump für die Spaltung. Doch ist er tatsächlich die Ursache?