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Geschichte kurz - Aufstieg und Fall der Ostindien-Kompanie

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Aufstieg und Fall der Ostindien-Kompanie
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Aufstieg und Fall der Ostindien-Kompanie
  • 15.11.2026

Was 1600 als gewagtes Geschäftsmodell englischer Kaufleute beginnt, wächst nach kurzer Zeit zur mächtigsten Firma ihrer Zeit heran. Doch bald führen sie auch Kriege und beherrschen ganze Länder.

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Aufstieg und Fall der Ostindien-Kompanie

Was 1600 als gewagtes Geschäftsmodell englischer Kaufleute beginnt, wächst nach kurzer Zeit zur mächtigsten Firma ihrer Zeit heran. Doch bald führen sie auch Kriege und beherrschen ganze Länder.

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