Geöffnete Berliner Mauer mit Grenzsoldaten
Terra X Geschichte kurz
ZDF

Terra X Geschichte kurz - Ein Staat geht - die DDR zwischen Mauerfall und Deutscher Einheit

Terra X Geschichte kurz
Ein Staat geht - die DDR zwischen Mauerfall und Deutscher Einheit
Abspielen
ZDF
Terra X Geschichte kurz
Ein Staat geht - die DDR zwischen Mauerfall und Deutscher Einheit
  • 09.11.2025

November 1989. Die Grenze zwischen beiden Staaten ist offen. Ein Moment, der das Leben von Millionen Deutschen radikal verändern wird. Am 3. Oktober 1990 ist Deutschland wiedervereint.

Abspielen
Terra X
Terra X Geschichte kurz
Ein Staat geht - die DDR zwischen Mauerfall und Deutscher Einheit

November 1989. Die Grenze zwischen beiden Staaten ist offen. Ein Moment, der das Leben von Millionen Deutschen radikal verändern wird. Am 3. Oktober 1990 ist Deutschland wiedervereint.

Abspielen