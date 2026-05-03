Auschwitz Öfen, Gebäude und Gleisanlage (Collage)
Terra X Geschichte kurz
Neues Video
ZDF

Terra X Geschichte kurz - Firma Topf & Söhne - Die Ofenbauer von Auschwitz

Terra X Geschichte kurz
Firma Topf & Söhne - Die Ofenbauer von Auschwitz
Abspielen
Neues Video
ZDF
Terra X Geschichte kurz
Firma Topf & Söhne - Die Ofenbauer von Auschwitz
  • 03.05.2026

Das Unternehmen liefert industriell hergestellte Verbrennungsöfen an Vernichtungslager des NS-Regimes. Wie wird aus diesem Familienunternehmen ein Akteur des Holocausts? Wie werden Mitmenschen zu Mittätern?

Abspielen
Terra X
Terra X Geschichte kurz
Firma Topf & Söhne - Die Ofenbauer von Auschwitz

Das Unternehmen liefert industriell hergestellte Verbrennungsöfen an Vernichtungslager des NS-Regimes. Wie wird aus diesem Familienunternehmen ein Akteur des Holocausts? Wie werden Mitmenschen zu Mittätern?

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
GeschichteDokumentationabgründigTerra X Geschichte kurzTerra X