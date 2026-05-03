Terra X Geschichte kurz

Firma Topf & Söhne - Die Ofenbauer von Auschwitz

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Geschichte

Dokumentation

abgründig



03.05.2026

ZDF

Das Unternehmen liefert industriell hergestellte Verbrennungsöfen an Vernichtungslager des NS-Regimes. Wie wird aus diesem Familienunternehmen ein Akteur des Holocausts? Wie werden Mitmenschen zu Mittätern?