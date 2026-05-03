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Terra X Geschichte kurz - Firma Topf & Söhne - Die Ofenbauer von Auschwitz
Terra X Geschichte kurz
Firma Topf & Söhne - Die Ofenbauer von Auschwitz
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Terra X Geschichte kurz
Firma Topf & Söhne - Die Ofenbauer von Auschwitz
- 03.05.2026
Terra X
Das Unternehmen liefert industriell hergestellte Verbrennungsöfen an Vernichtungslager des NS-Regimes. Wie wird aus diesem Familienunternehmen ein Akteur des Holocausts? Wie werden Mitmenschen zu Mittätern?
Terra X Geschichte kurz
Firma Topf & Söhne - Die Ofenbauer von Auschwitz
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- Geschichte
- Dokumentation
- abgründig
- 03.05.2026
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Das Unternehmen liefert industriell hergestellte Verbrennungsöfen an Vernichtungslager des NS-Regimes. Wie wird aus diesem Familienunternehmen ein Akteur des Holocausts? Wie werden Mitmenschen zu Mittätern?