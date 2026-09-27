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Geschichte kurz - Flucht aus Auschwitz

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Flucht aus Auschwitz
  • 27.09.2026

Das KZ Auschwitz-Birkenau wird streng bewacht. Auf Ausbruch stehen Folter und Tod. Der polnische Jude Czeslaw Mordowicz versucht es dennoch - mit dem Mut der Verzweiflung und einem tollkühnen Plan.

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Das KZ Auschwitz-Birkenau wird streng bewacht. Auf Ausbruch stehen Folter und Tod. Der polnische Jude Czeslaw Mordowicz versucht es dennoch - mit dem Mut der Verzweiflung und einem tollkühnen Plan.

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Auschwitzüberlebender Czesław Mordowicz
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