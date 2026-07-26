Bundeswehrsoldat mit Waffe im Anschlag
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Terra X Geschichte kurz - Im Gefecht - Wo die Bundeswehr wirklich kämpfte

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Im Gefecht - Wo die Bundeswehr wirklich kämpfte
  • 26.07.2026

Wirklich kämfpen musste die Bundeswehr bislang nur selten. Was der Ernstfall bedeutet, davon berichten Soldateninnen und Soldaten, die in Afghanistan kämpften. 2006 übernahm die Bundeswehr Verantwortung für den Norden des Landes.

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Im Gefecht - Wo die Bundeswehr wirklich kämpfte

Wirklich kämfpen musste die Bundeswehr bislang nur selten. Was der Ernstfall bedeutet, davon berichten Soldateninnen und Soldaten, die in Afghanistan kämpften. 2006 übernahm die Bundeswehr Verantwortung für den Norden des Landes.

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