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Terra X Geschichte kurz - Im Gefecht - Wo die Bundeswehr wirklich kämpfte
Terra X Geschichte kurz
Im Gefecht - Wo die Bundeswehr wirklich kämpfte
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Im Gefecht - Wo die Bundeswehr wirklich kämpfte
- 26.07.2026
Terra X
Wirklich kämfpen musste die Bundeswehr bislang nur selten. Was der Ernstfall bedeutet, davon berichten Soldateninnen und Soldaten, die in Afghanistan kämpften. 2006 übernahm die Bundeswehr Verantwortung für den Norden des Landes.
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Im Gefecht - Wo die Bundeswehr wirklich kämpfte
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- Gesellschaft
- Dokumentation
- erkenntnisreich
- 26.07.2026
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Wirklich kämfpen musste die Bundeswehr bislang nur selten. Was der Ernstfall bedeutet, davon berichten Soldateninnen und Soldaten, die in Afghanistan kämpften. 2006 übernahm die Bundeswehr Verantwortung für den Norden des Landes.