Terra X Geschichte kurz

Im Gefecht - Wo die Bundeswehr wirklich kämpfte

Neues Video

Gesellschaft

Dokumentation

erkenntnisreich

31 Min.

26.07.2026

ZDF

Wirklich kämfpen musste die Bundeswehr bislang nur selten. Was der Ernstfall bedeutet, davon berichten Soldateninnen und Soldaten, die in Afghanistan kämpften. 2006 übernahm die Bundeswehr Verantwortung für den Norden des Landes.