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Geschichte kurz - Kuba und die USA

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Kuba und die USA
  • 04.10.2026

Für viele ist Kuba ein karibisches Paradies und zugleich einer der letzten sozialistischen Staaten der Welt. Auf der anderen Seite die Militär- und Supermacht USA. Zwei ungleiche Nachbarn im Clinch.

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Kuba und die USA

Für viele ist Kuba ein karibisches Paradies und zugleich einer der letzten sozialistischen Staaten der Welt. Auf der anderen Seite die Militär- und Supermacht USA. Zwei ungleiche Nachbarn im Clinch.

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Fidel Castro vor der US- und der kubanischen Flagge
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