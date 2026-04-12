Adolf Eichmann vor Gericht mit KZ-Lager im Hintergrund (Collage)
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Terra X Geschichte kurz - Wie der Eichmann-Prozess die Welt veränderte

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Wie der Eichmann-Prozess die Welt veränderte
  • 12.04.2026

1961 beginnt in Jerusalem ein Prozess, der Geschichte schreiben wird. Der Staat Israel klagt Adolf Eichmann an – einen der Hauptorganisatoren des Holocaust. Acht Monate später fällt das Urteil: Todesstrafe.

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Wie der Eichmann-Prozess die Welt veränderte

1961 beginnt in Jerusalem ein Prozess, der Geschichte schreiben wird. Der Staat Israel klagt Adolf Eichmann an – einen der Hauptorganisatoren des Holocaust. Acht Monate später fällt das Urteil: Todesstrafe.

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