Terra X Geschichte kurz

Wie der Eichmann-Prozess die Welt veränderte

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Geschichte

Dokumentation

hintergründig



12.04.2026

ZDF

1961 beginnt in Jerusalem ein Prozess, der Geschichte schreiben wird. Der Staat Israel klagt Adolf Eichmann an – einen der Hauptorganisatoren des Holocaust. Acht Monate später fällt das Urteil: Todesstrafe.