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Terra X Geschichte kurz - Zyklon B – Instrument der Vernichtung
Terra X Geschichte kurz
Zyklon B – Instrument der Vernichtung
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Terra X Geschichte kurz
Zyklon B – Instrument der Vernichtung
- 22.05.2026
Terra X
Ein scheinbar gewöhnliches Schädlingsbekämpfungsmittel wird zu einem der zentralen Werkzeuge des größten Massenmords der Geschichte: Zyklon B. Ursprünglich für zivile Zwecke entwickelt, wird das Gift im Nationalsozialismus zum Mittel systematisch organisierter Tötung.
Terra X Geschichte kurz
Zyklon B – Instrument der Vernichtung
- Neues Video
- Geschichte
- Dokumentation
- erschütternd
- 22.05.2026
- ZDF
Ein scheinbar gewöhnliches Schädlingsbekämpfungsmittel wird zu einem der zentralen Werkzeuge des größten Massenmords der Geschichte: Zyklon B. Ursprünglich für zivile Zwecke entwickelt, wird das Gift im Nationalsozialismus zum Mittel systematisch organisierter Tötung.