Drei Motive. Das erste mit einem Warnaufdruck vor Gas mit Totenkopf, das zweite Bild zeigt Juden bei der Selektion in Auschwitz und das dritte Bild einen Mann mit Gasmaske
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Terra X Geschichte kurz - Zyklon B – Instrument der Vernichtung

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Zyklon B – Instrument der Vernichtung
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Zyklon B – Instrument der Vernichtung
  • 22.05.2026

Ein scheinbar gewöhnliches Schädlingsbekämpfungsmittel wird zu einem der zentralen Werkzeuge des größten Massenmords der Geschichte: Zyklon B. Ursprünglich für zivile Zwecke entwickelt, wird das Gift im Nationalsozialismus zum Mittel systematisch organisierter Tötung.

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Zyklon B – Instrument der Vernichtung

Ein scheinbar gewöhnliches Schädlingsbekämpfungsmittel wird zu einem der zentralen Werkzeuge des größten Massenmords der Geschichte: Zyklon B. Ursprünglich für zivile Zwecke entwickelt, wird das Gift im Nationalsozialismus zum Mittel systematisch organisierter Tötung.

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