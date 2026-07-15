Harald Lesch
Terra X Lesch & Co
Neues Video
ZDF

Terra X Lesch & Co - Stirbt die Sonne? Wie real ist Project Hail Mary wirklich?

Terra X Lesch & Co
Stirbt die Sonne? Wie real ist Project Hail Mary wirklich?
Abspielen
Neues Video
ZDF
Terra X Lesch & Co
Stirbt die Sonne? Wie real ist Project Hail Mary wirklich?
  • 15.07.2026

Wie realistisch sind dunkler werdende Sterne, Tau Ceti und interstellare Reisen fast mit Lichtgeschwindigkeit? Harald Lesch prüft für Terra X »Der Astronaut«: So viel Physik steckt im Sc-Fi-Film!

Abspielen
Terra X Lesch & Co
Stirbt die Sonne? Wie real ist Project Hail Mary wirklich?

Wie realistisch sind dunkler werdende Sterne, Tau Ceti und interstellare Reisen fast mit Lichtgeschwindigkeit? Harald Lesch prüft für Terra X »Der Astronaut«: So viel Physik steckt im Sc-Fi-Film!

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
WissenExplainerfaszinierendTerra X Lesch & Co