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Terra X Lesch & Co - Stirbt die Sonne? Wie real ist Project Hail Mary wirklich?
Terra X Lesch & Co
Stirbt die Sonne? Wie real ist Project Hail Mary wirklich?
Neues Video
ZDF
Terra X Lesch & Co
Stirbt die Sonne? Wie real ist Project Hail Mary wirklich?
- 15.07.2026
Wie realistisch sind dunkler werdende Sterne, Tau Ceti und interstellare Reisen fast mit Lichtgeschwindigkeit? Harald Lesch prüft für Terra X »Der Astronaut«: So viel Physik steckt im Sc-Fi-Film!
Stirbt die Sonne? Wie real ist Project Hail Mary wirklich?
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- 15.07.2026
- ZDF
Wie realistisch sind dunkler werdende Sterne, Tau Ceti und interstellare Reisen fast mit Lichtgeschwindigkeit? Harald Lesch prüft für Terra X »Der Astronaut«: So viel Physik steckt im Sc-Fi-Film!