Die Liebe fesselt und beschäftigt seit Menschengedenken. In der Antike waren die mit der Liebe verbundenen Leidenschaften und das Chaos geradezu gefürchtet, mit Magie und Enthaltsamkeit wurde ihr im Mittelalter begegnet.

Liebe macht unbesiegbar und gleichzeitig verletztlich

Dabei kann sie beim Menschen ungeheure Kräfte freisetzen und zu Höchstleistungen befähigen. Liebe macht unbesiegbar – und gleichzeitig so verletzlich. Sie vernebelt unsere Sinne, blockiert unser rationales Denken. Gibt es tatsächlich allgemeingültige "Dos and Don'ts" für die ewige Liebe? Was ist das Geheimnis langjähriger Paare und berühmter Liebespaare? Ist Fremdgehen evolutionär angelegt – oder doch nur eine faule Ausrede? Es glauben zwar immer mehr junge Menschen an die ewige Liebe, aber was, wenn sie nicht kommt – oder wieder geht?

In der "Terra X"-Folge "Liebe – Wie sie bleibt" untersucht Leon Windscheid, welche neurobiologischen und psychologischen Prozesse die Liebe auslöst und Paare zusammenbleiben lässt. Er will auch erfahren, warum arrangierte Ehen in Deutschland gerade wieder salonfähig werden und welche Bedeutung Selbstliebe beim Suchen, Finden und Bewahren der Liebe hat.

"Wahre Liebe findet im Alltag statt" – Zitate aus den Filmen

Aus "Terra X: Liebe – Wie sie bleibt"

Alain de Botton, britisch-schweizerischer Philosoph und Autor

Wahre Liebe ist die Fähigkeit, das Schöne und Wunderbare im Alltag zu sehen. Wir denken oft, dass Liebe etwas Besonderes sein muss, mit Traumschlössern und Abenteuern. Aber wahre Liebe findet im Alltag statt.



Die schönsten Gemälde der Welt zeigen ganz alltägliche Sachen: ein Feld, eine Blume, einen Berg. Aber wirklich angeschaut, mit Zuneigung, Zärtlichkeit und Neugier – wenn man so will, mit Liebe. Und plötzlich denkt man: Mein Gott, ist das schön. Und sieht diese Sachen in ganz neuem Licht. So machen es Künstler, und Liebende sollten es auch tun. Es gibt so viele Gelegenheiten, den Partner anzuschauen, als würde man ihn zum ersten Mal sehen. Das ist wahre Liebe.



Wir sind Opfer einer grausamen Ideologie, die sagt: Jeder findet seinen Seelenverwandten. Jemanden, der uns in jeder Hinsicht versteht. Kein Wunder, dass das echte Leben da nicht mithalten kann. Deswegen enden Liebesgeschichten immer so früh. Weil keine Geschichte auf dem Höhepunkt einfach so weitergehen kann. Das Gefühl der Liebe ist vergänglich. Wenn man zu jemandem sagt "Ich liebe dich", sollte man genau genommen etwas Wichtiges hinzufügen: "Ich liebe dich – im Moment."

Prof. Lars Penke, Evolutionspsychologe

Wir sind sicherlich eine Spezies, die eher darauf angepasst ist, relativ stark auf einzelne Personen fixiert zu sein. Aber so etwas wie sexuelles Interesse außerhalb der Beziehung – Fremdgehen oder Ähnliches – das hat es schon immer gegeben und wird es auch immer geben. Die Idee, dass es eine lebenslange sexuelle Treue gibt, ist eher eine kulturelle Erfindung.

Prof. Guy Bodenmann, Psychologe>

Wenn Paare nicht nur oberflächlich über Themen wie z.B. Stress reden, sondern auch darüber, was der Stress mit einem macht, erhöht das die Chance auf eine langfristige Liebe. Einerseits wird der Stress reduziert, andererseits schafft es Intimität.

Prof. Fikri Kulakoğlu, Archäologe

Bei Heiratsverträgen in Kültepe von vor 4000 Jahren drehte sich alles ums Geld. Bei einer Scheidung wollte man genau wissen, was man zurückbekommt – man wollte das Vermögen in der Familie behalten.

Sendungsinfos

Liebe – Wie sie bleibt

Streaming: 27. Mai 2026 bis 26. Mai 2036

TV-Erstausstrahlung ZDF: 7. Juni 2026



Film von Raphael Wüstner



Redaktion TV Sonja Trimbuch

Redaktion Online Michael Büsselberg



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