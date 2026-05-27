Wenn es uns erfasst, sind wir nahezu machtlos: Verliebtsein zaubert unvergleichliche Glücksgefühle, macht süchtig nach mehr – und kann uns im nächsten Moment in tiefste Abgründe stürzen.

Dauerbrenner auch in den sozialen Netzwerken

Das Verlieben und die Liebe beschäftigen Generationen und sind sowohl in Kunst und Literatur als auch auf den Sozialen Medien ein Dauerbrenner. Liebe bringt Menschen dazu, alles zu wagen, manchmal selbst Verbotenes. Ohne die Liebe hätte die Spezies Mensch sich nicht so erfolgreich weiterentwickelt und überlebt.

In dem "Terra X"-Zweiteiler macht sich Leon Windscheid mit Wissensdurst, Mitgefühl und Humor auf in das Universum der Liebe – von seinen Anfängen bis heute. Dabei will er herausfinden: Warum verknallen wir uns Hals über Kopf, und warum sind wir diesem Zustand so willenlos ausgeliefert? Was passiert beim Verlieben in Gehirn und Körper? Können Forschende tatsächlich erkennen, in wen wir verliebt sind – und können wir den Erfolg bei der Partnerwahl beeinflussen?

Einblicke in ein verliebtes Gehirn

In der ersten Folge bekommt Leon Windscheid Antworten auf die drängendsten Fragen von Liebesexpertinnen und -experten rund um den Globus – von Tokyo, Rom, Pompeji, London bis Zürich und Berlin. Zusammen mit einem Neurowissenschaftler blickt er in ein verliebtes Gehirn, in Tokyo entdeckt er neue Formen der Liebe, und in Rom offenbaren die Liebesratgeber des antiken Dichters Ovid, wie das Phänomen des Verliebens auch schon vor 2000 Jahren unsere Vorfahren umtrieb.

"Wahre Liebe findet im Alltag statt" – Zitate aus den Filmen

Aus "Terra X: Liebe – Wie sie kommt"

Alain de Botton, britisch-schweizerischer Philosoph und Autor

Ein sehr gutes Thema für ein erstes Date ist, zu fragen: Okay, auf welche Art bist du verrückt? Und wenn die Person sagt "Ich bin nicht verrückt" – schnell weg.



Wer will schon auf ein Date mit einem Gott gehen? Du willst einen Menschen. Niemand will dafür geliebt werden, perfekt zu sein. Wir wollen uns verstanden und gesehen fühlen. Wenn mich jemand anschaut und sagt "Ich weiß, du bist irgendwie ein Idiot, aber ich liebe dich trotzdem" – das ist wahre Liebe.



Du wirst vermutlich viele Male scheitern. Liebe ist eine lehrreiche Reise. Wenn du sie bis zum Alter von 20, 30 nicht durchschaut hast, keine Panik. Es könnte sein, dass du erst mit 85 beginnst, die Liebe zu verstehen.



Wir assoziieren Liebe mit Jugend, aber wahre Liebe könnte bis zum sechsten, siebten oder achten Lebensjahr auf sich warten lassen. Also seid geduldig, Leute.

Prof. Dr. Andreas Bartels, Neurobiologe

Inzwischen weiß man, dass die Sucht sehr nah mit der Liebe verbandelt ist. Also, dass sich die Sucht Mechanismen borgt, die sich eigentlich evolutionär für die Liebesfähigkeit entwickelt haben. Dann hat man auch Schwierigkeiten aus der Kiste wieder rauszukommen, weil es letztlich eine biologische Bindung ist. Und das wieder loslassen zu können, das macht Probleme und dauert auch eine Weile.

Prof. Dr. Peter Dinzelbacher, Historiker

In den medizinischen Handbüchern der Antike wird tatsächlich das Verliebtsein als Krankheit beschrieben.

Sendungsinfos

Liebe – Wie sie kommt

Streaming: 27. Mai 2026 bis 26. Mai 2036

TV-Erstausstrahlung ZDF: 31. Mai 2026



Film von Greta Buschhaus, Luzia Niedermeier



Redaktion TV Sonja Trimbuch

Redaktion Online Michael Büsselberg



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