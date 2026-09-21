Ozeane – Eine Menschheitsgeschichte: Atlantik – Ozean der Stürme

Kein anderes Meer zeigt so extreme Gezeitenunterschiede und Strömungen wie der Atlantik. Bekannt als der junge Wilde – und doch leben die Menschen an seinen Küsten in seinem Rhythmus.

Golfstrom hält Europas Klima mild

Die kraftvollen Strömungen des Atlantiks können tödlich sein, aber sie sind auch Grundlage des Lebens. Für Europa besonders wichtig ist der Golfstrom. Er hält Europas Klima mild. Vor den Lofoten schafft er für riesige Kabeljauschwärme ideale Laichbedingungen und lockt Menschen aus aller Welt auf die abgelegenen Inseln.

Am Atlantik beträgt der Unterschied zwischen Ebbe und Flut bis zu 16 Meter. Das prägt den Alltag der Menschen, denn die Gezeitengebiete sind ein artenreicher Lebensraum. Im Senegal sammeln Frauen bei Niedrigwasser Muscheln auf dem freigelegten Meeresgrund und Austern zwischen Mangrovenwurzeln. So ist der Ozean Taktgeber und wirtschaftlicher Motor zugleich.

Ozean der Extreme

Der Atlantik ist ein Ozean der Extreme: In der Karibik richten Hurrikans und tropische Stürme verheerende Verwüstungen an, außerhalb der Saison offenbart sich die Region als ruhige Mitte mit einem paradiesischen Lebensraum. Hier konnten viele Menschen afrikanischer Abstammung nach dem Ende der Sklaverei einen Rückzugsort finden. Etwa auf der Insel Santa Cruz de Islote schafften sie aus Korallen, Muscheln und Steinen eine neue Heimat in Freiheit.

Anschauliche Illustrationen und spektakuläre Aufnahmen machen das marine Leben und die Dynamik der Meeresströmungen erlebbar. So zeigt die Folge, wie der Ozean die Menschheitsgeschichte mitbestimmt und Lebenswelten gestaltet.