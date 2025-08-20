Unter Dinos – Geheimnisse der Urzeit: Albertosaurier Rose - Das Rudel

Das zumindest schließen der Paläontologe Mark Powers und sein Team aus den 71 Millionen Jahre alten Fossilien, die sie am Red Deer River in Kanada ausgegraben haben. Dort entdeckten sie mehrere Exemplare aus verschiedenen Altersgruppen und das erstaunlich vollständige, rund zweieinhalb Meter hohe Skelett eines Weibchens im Teenager-Alter, das sie Rose nennen. Die Forschenden versuchen zu rekonstruieren, wie sich die junge Rose in einem Albertosaurus-Rudel durchgesetzt haben könnte und welchen Herausforderungen sie sich stellen musste. Denn das Leben im Rudel stellt viele Anforderungen an jedes Mitglied. Wie wird beispielsweise der Frieden in der Gruppe bewahrt? Welche Jagdstrategie verspricht Erfolg, wenn schnelle Läufer und bissstarke Riesen zusammenarbeiten?

Steckbrief: Ausgewachsen war der Albertosaurus mit drei Metern Höhe und einer Länge von über zehn Metern zwar kleiner, aber nicht minder tödlich als sein Verwandter T. rex. Er ist der "Sprinter" unter den Sauriern: Junge Albertosaurus konnten Geschwindigkeiten von rund 50 Kilometern pro Stunde erreichen und ihre Beute hetzen.

Ernährung: Diese Spitzenprädatoren jagten im Rudel und arbeiteten zusammen, um große pflanzenfressende Dinosaurier wie Edmontosaurier als Beute zu erlegen. Die schnelleren jüngeren Dinosaurier trieben die Beute zu den erwachsenen, stärkeren Mitgliedern des Rudels, die das Tier dann töteten.

Zeitliche Einordnung: Der Albertosaurus lebte vor 71 bis 68 Millionen Jahren, im letzten Teil der späten Kreidezeit. Zeitgenossen waren unter anderen Edmontosaurus und Arrhinoceratops.

Fundstelle und Lebensraum: Rose wurde am Red Deer River im Gebiet der heutigen kanadischen Provinz Alberta ausgraben. Die Zeit, in der Albertosaurus lebte, war eine Zeit großer Umwälzungen: Meeresspiegelschwankungen und gebirgsbildende Ereignisse machten das kreidezeitliche Nordamerika zu einer sich ständig verändernden Landschaft. Der Albertosaurus lebte in einer Küstenumgebung, die von dichten Wäldern gesäumt war. Das Klima war gemäßigt, aber raschen Veränderungen unterworfen.

