Die Musik katapultiert sich in die Charts – und in die Herzen von vielen. Mit einem Mix aus Hardrock-Riffs, eingängigen Melodien und einem typischen Style schaffen es Bands wie Mötley Crüe und Quiet Riot ganz nach oben. Ihr Markenzeichen: Sex, Drugs & Rock 'n' Roll.

Die Zeit der Power-Balladen

Mit Hair Metal entsteht in den 1980er-Jahren eine neue, wilde Musikbewegung an der US-Westküste. Es ist mehr als nur ein Musikstil – es ist ein Lebensgefühl. Die Haare werden voluminöser, die Gitarrensoli länger und die Videos opulenter. MTV wird zur Startrampe. Es ist die Zeit der Power-Balladen, die charakteristisch für diesen Musikstil sind. Rockklubs wie "Whiskey a Go Go" und "The Roxy" am Sunset Strip in Los Angeles werden zum Epizentrum des Hair Metal.



Die heutigen Bands lassen die Rockszene der 1980er-Jahre neu aufleben: mit lauter Musik, extremer Kleidung und einem Übermaß an Sex, Drogen und Alkohol.



Was ist Hair Metal? Jede Menge Haarspray, hautenge Hosen und Rockballaden für die Ewigkeit. Die Musik feiert große Erfolge, sorgt aber auch für jede Menge Skandale und Exzesse.