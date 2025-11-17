Los Angeles ist Anziehungspunkt für alle, die ganz nach oben wollen. Hair-Metal-Bands dominieren MTV und verkaufen Millionen Alben – doch die schillernde Fassade aus Ruhm und Erfolg bekommt Risse: Für viele ist es ein Kampf gegen sich selbst.

Jeder Exzess verstärkt das Image

Axl Rose gerät auf der Bühne außer Kontrolle, Vince Neil verursacht einen tödlichen Autounfall – Schlagzeilen, die den Mythos um die Rockstars weiter befeuern. Hotelzimmer werden verwüstet, Bühnenkämpfe gehören zum Alltag, und der Alkohol fließt in Strömen. Jeder Exzess verstärkt das Image – sind sie auch der Anfang vom Ende?



Was ist Hair Metal? Jede Menge Haarspray, hautenge Hosen und Rockballaden für die Ewigkeit. Die Musik feiert große Erfolge, sorgt aber auch für jede Menge Skandale und Exzesse.