Uralte Pfade führen entlang der Steilküste. Sie verbinden die farbenfrohen Dörfer der Cinque Terre und führen tief in die kulinarische Seele Italiens. Jahrhundertealte Traditionen zeugen von der Geschichte der Region, in der Meer und Berge miteinander verschmelzen.

Die lebendige Schönheit Liguriens

Ob Winzer in schwindelerregender Hanglage, Kunsthandwerker mit über Generationen überliefertem Wissen oder Fischerfamilien am Golf von La Spezia: Ihre Geschichten machen die Schönheit Liguriens lebendig. Zwischen steinernen Terrassen, duftenden Olivenhainen und malerischen Kirchenfassaden zeigt sich eine Welt, in der Mensch und Natur noch im Gleichgewicht leben.



La Spezia, mit seinem Golf und den grünen Bergen, bildet das pulsierende Herz der Region und das Tor zu dieser faszinierenden Landschaft. Pastellfarbene Häuser, alte Kirchen und Palazzi erzählen von einer jahrhundertealten Kultur. Die Küstenorte und das bergige Hinterland spiegeln die tiefe Verbindung der Menschen zur Natur wider.



Der Nationalpark Cinque Terre erstreckt sich über 15 Kilometer und umfasst die Dörfer Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore. Einst nur über Fußwege verbunden, ziehen sie heute Besucher aus aller Welt an – auf der Suche nach einem Ort, an dem Mensch und Natur im Einklang leben. Grüne Hügel und das blaue Meer verschmelzen dort zu einer Landschaft, die Künstler, Dichter und Träumer seit jeher inspiriert.

Mit Blick auf Kultur, Geschichte, Sehenswürdigkeiten

