Drei geflüchtete Männer schauen sich eine Tafel mit Job-Möglichkeiten für Geflüchtete an.
Was haben wir geschafft? - Integriert oder gescheitert?

Integriert oder gescheitert?
Integriert oder gescheitert?
  • UT
  • 2025

Eine Familie in Berlin hat zwei junge Geflüchtete auf ihrem Weg begleitet - mit unterschiedlichen Ergebnissen. Im Saarland findet eine geflüchtete Ärztin Anerkennung im Krankenhaus.

Reallife - Was haben wir geschafft?
Integriert oder gescheitert?
  • Gesellschaft
  • Dokumentation
  • erkenntnisreich
  • UT
  • 2025
  • ZDF

