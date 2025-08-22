Integriert oder gescheitert?

ZDF
Eine Familie in Berlin hat zwei junge Geflüchtete auf ihrem Weg begleitet - mit unterschiedlichen Ergebnissen. Im Saarland findet eine geflüchtete Ärztin Anerkennung im Krankenhaus.
