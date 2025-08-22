Städte und Gemeinden am Limit

Was haben wir geschafft?

"Wir schaffen das" - der Satz aus dem August 2015 der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel ist im kollektiven deutschen Gedächtnis fest verankert. Wie ist der Status Quo, zehn Jahre danach?

Welche Konsequenzen hatte die Entscheidung, die Grenzen zu öffnen und wie hat sich unsere Gesellschaft seitdem verändert?

Die Doku-Reihe "Was haben wir geschafft" begleitet in fünf Teilen die Menschen, die den Satz "Wir schaffen das" seit 2015 versuchen, mit zu Leben füllen. Was sind die großen Herausforderungen? Wo und warum sind Integrationsversuche gescheitert, wie könnte es besser gehen und wo ist es gelungen, Geflüchtete zu integrieren?



Eine authentische Bestandsaufnahme aus der Mitte der Gesellschaft mit Rückblicken aus dem Archiv und der heutigen Lebenswirklichkeit der Protagonisten.