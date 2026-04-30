Im Zentrum des Experiments steht eine speziell von WISO programmierte Künstliche Intelligenz, die auf Basis einer exklusiven Expert*innen-Datenbank präzise Zukunftsszenarien für den Anwaltsberuf entwirft.

Anwaltsalltag am Wendepunkt

WISO begleitet zwei junge Jurist*innen in ihrem Arbeitsalltag, die für ihren Beruf brennen: Flora berät Mitglieder des Kieler Mietervereins im Mietrecht. Ali arbeitet als Anwalt in einer Baurechtskanzlei in Lüdinghausen. Was beide verbindet: der Anspruch, persönlich für ihre Mandant*innen da zu sein und juristisch das Bestmögliche für sie rauszuholen. Werden sie ihren Beruf, so wie sie ihn lieben, auch noch in Zukunft ausüben können?

Die Konfrontation mit der Zukunft

Im „Forecast ME"-Experiment treffen Flora und Ali auf ein KI-Tool, das WISO eigens für dieses Format entwickelt hat. Für diese Folge wurde es mit einer kuratierten Datenbank aus Expert*innen-Interviews, Studien und Branchenanalysen trainiert. Die WISO-KI entwirft Zukunftsszenarien für ihren Beruf: Was passiert, wenn Flora und Ali nichts ändern? Was wird möglich, wenn sie sich bewegen? Und was können sie schon heute konkret tun, um sich den rasanten Veränderungen durch KI anzupassen?

Die Prognosen treffen einen Nerv. KI-gestützte Rechtsportale, die Mietverträge prüfen und Standardfragen beantworten, gibt es bereits. Flora steht vor der Frage, was ihre Beratung in Zukunft noch wert ist, wenn Mandant*innen eine erste rechtliche Einschätzung längst online bekommen. Ali ist skeptisch, dass KI-Systeme ihm wirklich einen Teil seiner Arbeit erleichtern könnten – und verlangt konkrete Belege.

Die WISO-KI belässt es nicht bei der Analyse. Sie stellt Flora und Ali konkrete Aufgaben: Veränderungen, die sie in ihrem Berufsalltag testen können – mit echten Mandant*innen, gegen echte Widerstände. Schaffen sie es, ihren Anspruch an den Beruf zu bewahren? Oder müssen sie ihn neu definieren?

Das Experiment „ForecastME“ zeigt, was passiert, wenn die berufliche Zukunft plötzlich verhandelbar wird. Nicht irgendwann – jetzt.