Kleine Ausstellungen oder große Inszenierungen: Warum kostet auch die Kultur immer mehr? Und warum wird Musikhören immer günstiger? Ohne Zuschüsse geht es kaum. Doch die öffentlichen Kassen sind leer. Wie soll das Angebot noch bezahlt werden?

Neue Geldgeber für Kultur gesucht

Allein rund 15 Milliarden Euro Steuergelder fließen jedes Jahr in Theater, Museen, Orchester oder Kunstevents. Doch es wird gekürzt. Neue Geldgeber werden deshalb gesucht. Kann die Wirtschaft helfen? Und was wäre der Preis? Bestimmen dann Konzerne das Programm?

Vielfältiges Kulturprogramm in Deutschland

Deutschlands Kulturlandschaft ist einzigartig. Nirgendwo sonst gibt es so viele Theater und Opernhäuser. Städte und Landkreise bieten zudem vom Malkurs bis zur Musikschule ein breites Kulturprogramm an. Ein finanzieller Kraftakt!

Das Moderatoren-Duo Markus Niehaves ("WISO") und Katty Salié ("Aspekte") begibt sich auf eine ungewöhnliche Erkundungstour durch Deutschland. Ihr Budget: der Betrag, den in Deutschland eine Person im Monat durchschnittlich für Kultur ausgibt – rund 24 Euro.

Ihre Mission: Sie wollen herauszufinden, wie viel Musik, Tanz oder Kunstwerke man sich davon leisten kann. Und: Was kostet das Ganze tatsächlich?

Zwischen Sponsoren und Freiheit

Schon heute gibt es viele Privatbanken und Unternehmen, die Kunst und Kulturprojekte fördern. Sie investieren in Künstlerinnen und Künstler, in Musikerziehung und machen Blockbuster-Ausstellungen überhaupt erst möglich. Sollten sie sich noch stärker engagieren?

Kritiker sehen die Unabhängigkeit von Kultur in Gefahr, wenn Künstler immer stärker auf Sponsoren und Mäzene angewiesen sind. Es könnte passieren, dass es dann vor allem Mainstream gebe. Aber geht diese Rechnung überhaupt auf?

In Görlitz etwa sucht Intendant Daniel Morgenroth nach privaten Unterstützern. Aber wer kommt als Geldgeber infrage? Er würde sogar die Namensrechte an seiner Oper an einen Sponsoren verkaufen. Klappt das?

Kunstwerk als Vorlage für Taylor Swift

Kunst findet immer wieder ungeplante Aufmerksamkeit – wie im Herbst 2025. Weil ein Kunstwerk aus dem Landesmuseum in Wiesbaden einem aktuellen Musikvideo von Taylor Swift als Vorlage diente, stürmen die Swifties das Museum.

Das Museum bedankt sich sogar mit einem besonderen Event bei den Fans. Gut, dass es das Landesmuseum gibt. Brauchen wir vielleicht mehr solcher Kulturverstärker wie Taylor Swift?