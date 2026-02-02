Eine junge Frau und ein junger Mann, im Hintergrund ein Almbauernhof und eine Kuh auf der Weide.
WISO-Dokus - Land in Sicht: Hoferben - Bleiben oder gehen?

Land in Sicht: Hoferben - Bleiben oder gehen?
Land in Sicht: Hoferben - Bleiben oder gehen?
  • 02.02.2026

Den Bauernhof übernehmen oder weggehen und eine Existenz außerhalb der Landwirtschaft aufbauen - diese Frage treibt viele Hoferben um. Die Arbeit der Eltern weiter führen oder ein geregeltes Leben mit mehr Zeit und finanzieller Sicherheit ist für viele ein Konflikt.

Land in Sicht: Hoferben - Bleiben oder gehen?

GesellschaftDokumentationinformativWISO-Dokus