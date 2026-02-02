ZDF
WISO-Dokus - Land in Sicht: Hoferben - Bleiben oder gehen?
WISO-Dokus
Land in Sicht: Hoferben - Bleiben oder gehen?
ZDF
WISO-Dokus
Land in Sicht: Hoferben - Bleiben oder gehen?
- 02.02.2026
WISO
Den Bauernhof übernehmen oder weggehen und eine Existenz außerhalb der Landwirtschaft aufbauen - diese Frage treibt viele Hoferben um. Die Arbeit der Eltern weiter führen oder ein geregeltes Leben mit mehr Zeit und finanzieller Sicherheit ist für viele ein Konflikt.
Land in Sicht: Hoferben - Bleiben oder gehen?
- Gesellschaft
- Dokumentation
- informativ
- 02.02.2026
- ZDF
Den Bauernhof übernehmen oder weggehen und eine Existenz außerhalb der Landwirtschaft aufbauen - diese Frage treibt viele Hoferben um. Die Arbeit der Eltern weiter führen oder ein geregeltes Leben mit mehr Zeit und finanzieller Sicherheit ist für viele ein Konflikt.