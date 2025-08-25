Becoming Madonna

In über 40 Jahren Karriere hat sie viele Schubladen bedient, sich aber stets geweigert, in eine gesteckt zu werden. Was treibt sie an? Warum legt sie sich immer wieder mit dem konservativen Amerika an? Und wie gelingt es ihr, sich immer wieder neu zu erfinden?

Ein Megapopstar als Mensch und Künstlerin

Seltenes Videomaterial und nie zuvor gesehene Bilder aus den Anfangsjahren der Pop-Ikone zeigen den Aufstieg und Werdegang der Queen of Pop: Von ihrer Ankunft in New York 1978 bis zur Veröffentlichung des skandalösen Bestsellers „Sex“ 1992. Von der New-Wave-Rockerin über die nicht mehr ganz so jungfräuliche Braut bis hin zum schockierendsten und umstrittensten Popstar ihrer Zeit.



Erzählt von ihr selbst und den Menschen, die ihr in diesen frühen Jahren am nächsten standen. Der Film gibt ganz private Einblicke in Madonnas Beziehungen und Ehen sowie die tragischen Ereignisse, die sie geprägt haben. Wie der frühe Tod ihrer Mutter oder der ihres besten Freundes Martin Burgoyne, der mit 23 Jahren an AIDS verstarb. Erlebnisse, die sie zur vehementen Aktivistin machten, die sich gegen den „Moral Majority“-Mainstream der Reagan-Jahre stemmte.

Vor den Augen der Zuschauer reift Madonna als Künstlerin und als Mensch.