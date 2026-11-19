Schon vor der Übernahme von Twitter räumt Elon Musk seine Kritiker gnadenlos aus dem Weg. Später nutzt er die Macht als Eigentümer der digitalen Plattform dazu, rechtspopulistische Ideologien zu verbreiten und Wahlkampf für rechte Parteien zu machen.

Vom exzentrischen Visionär zum rechten Aktivisten

Mit Unternehmen wie SpaceX und Tesla macht sich Elon Musk in den 2010er-Jahren zunächst einen Namen als exzentrischer Visionär. Dann beginnt er, das soziale Netzwerk Twitter zu nutzen, und bewegt sich politisch immer weiter nach rechts. Entsprechende Tendenzen lassen sich schon in seiner Familiengeschichte erkennen, was Aussagen seines Vaters belegen.

Dann kauft Musk Twitter, benennt das Netzwerk in "X" um und macht es zu seinem politischen Sprachrohr. Zuvor aufgrund von Hass, Hetze und Verschwörungsmythen gesperrte Nutzerkonten lässt er im Namen der Meinungsfreiheit reaktivieren.

2025 ist er auf dem Höhepunkt seiner Macht und darf im Namen des Präsidenten Donald Trump alle "woken" und seiner Meinung nach nutzlosen Bundesbehörden in den USA zerschlagen oder zurechtstutzen.