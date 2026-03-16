Jagd auf Virus X – Droht die nächste Pandemie? 

Mögliche Kandidaten: Ebola, Marburg, Influenza, Corona - oder doch "Desease X", ein gänzlich unbekanntes Virus? Aber warum sind manche Erreger gefährlicher als andere? Wie entstehen überhaupt neue Krankheiten? Und welche Neuigkeiten gibt es aus der Epidemiologie?

Spurensuche in Malaysia

Der britische Mediziner und Facharzt für Infektionskrankheiten, Chris van Tulleken, sucht gemeinsam mit Expertinnen und Experten nach Antworten. Die Spurensuche führt ihn unter anderem nach Malaysia. Dort hatte das durch Schweine übertragene Nipah-Virus 1998 eine Epidemie ausgelöst. Doch das Potenzial für eine globale Pandemie durch diesen Erreger scheint eher gering.



Anders beim Vogelgrippevirus H5N1: Immer häufiger wird es auch bei Säugetieren festgestellt, zuletzt bei Milchkühen in mehreren US-Bundesstaaten. Dort steckten sich auch Mitarbeitende an. Da Grippeviren sehr leicht und schnell mutieren, beobachten Forschende diese Entwicklung mit großer Sorge.

Neue Hoffnung im Kampf gegen Pandemien

Am Pandemic Sciences Institute in Oxford lassen sich mithilfe mathematischer Datenmodelle Pandemieverläufe für verschiedene Szenarien vorhersagen. Die erstaunliche Erkenntnis: Je tödlicher das Virus, desto geringer die Gefahr eines weltweiten Ausbruchs.



Anlass zur Hoffnung gibt auf jeden Fall auch, dass Medizin und Wissenschaft seit der Coronapandemie bahnbrechende Fortschritte erzielt haben. So können Erreger durch Sequenzierung schneller entschlüsselt und Impfstoffe in viel kürzerer Zeit als früher entwickelt werden.