Die Welt der Superreichen - Dynastien
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- hintergründig
- 26.09.2026
- ZDFinfo
Dynastien zwischen Glanz und Abgrund: Über viele Jahrzehnte entstehen Milliardenvermögen, weltbekannte Marken und die Faszination großer Familienimperien.
Agnelli, Bettencourt und Ambani
Im Fokus stehen die Agnellis, die aus einem Turiner Autobauer ein globales Industrieimperium formten, die Marcos, die durch Korruption Milliarden entzogen, ins Exil gingen und später an die Macht zurückkehrten, sowie die Würth-Familie, die mit konsequenter Aufbauarbeit zu den reichsten Unternehmerdynastien der Welt aufstieg.
Ebenso beleuchtet werden die Bettencourts, deren Name durch einen der größten Familienskandale Frankreichs ging, ohne die Dominanz von L'Oréal zu brechen, und die Ambanis, die mit außergewöhnlichem Reichtum und ikonischen Symbolen moderner Macht neue Maßstäbe setzen.
Gemeinsam machen sie sichtbar, was diese Dynastien antreibt, wie sie Krisen überstehen – und warum ihr Einfluss bis heute ungebrochen ist.