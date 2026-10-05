Ein wohlhabendes Unternehmer-Ehepaar stirbt an einer tödlichen Dosis Fentanyl. Die Ermittler enthüllen ein perfides Netz aus Lügen und tödlicher Manipulation.

Ein verstörendes Verbrechen

Unter den falschen Identitäten befindet sich auch die angebliche amerikanische Ärztin Dr. Andrea Bowden. Carol Baxter vertraut ihr blind und befolgt ihre strengen Regeln. Auf Dr. Bowdens Wunsch isoliert sie sich zunehmend – und wird ihrer Ärztin und einer mysteriösen WhatsApp-Selbsthilfegruppe immer höriger.



Doch das erklärt nicht die tödliche Dosis Fentanyl, die Carol und Stephen bei ihrem Tod im Blut haben. Während Tochter Ellena Baxter allmählich begreift, wie umfassend Luke D'Wit ihre Eltern kontrolliert hat, rekonstruieren die Ermittler der Essex Police eines der verstörendsten Verbrechen in der Geschichte von Mersea Island.

Ein wohlhabendes Unternehmer-Ehepaar stirbt an einer tödlichen Dosis Fentanyl. Die Ermittler enthüllen ein perfides Netz aus Lügen und tödlicher Manipulation.