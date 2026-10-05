Die verstorbene Carol Baxter litt an Hashimoto und sucht online Hilfe bei einer amerikanischen Ärztin. Doch die Medizinerin gibt der Polizei Rätsel auf. Dann taucht ein inoffizielles Testament auf: Es begünstigt die Tochter und den Familienfreund Luke D'Wit.

An einer tödlichen Dosis Fentanyl gestorben

Die Todesursache der Baxters bleibt zunächst unklar. Dann ergibt ein toxikologisches Gutachten: Carol und Stephen Baxter sind an einer tödlichen Dosis Fentanyl gestorben. Carol hatte zudem das Beruhigungsmittel Promethazin im Blut.



Ellena Baxter und Luke D'Wit kommen in Untersuchungshaft und werden getrennt verhört. D'Wit hatte sich zuletzt aufopfernd um die kranke Carol gekümmert. Doch erklärt das die zahllosen Medikamente, die die Ermittler bei der Durchsuchung seiner Wohnung finden?

Ein wohlhabendes Unternehmer-Ehepaar stirbt an einer tödlichen Dosis Fentanyl. Die Ermittler enthüllen ein perfides Netz aus Lügen und tödlicher Manipulation.