Diese Folge führt zu drei Orten, an denen außergewöhnliche Architektur auf innovative Ingenieurskunst trifft: in die Niederlande, nach Kolumbien und in die Schweiz.

Die Bolwoningen in den Niederlanden

In 's-Hertogenbosch stehen die sogenannten Bolwoningen, kugelförmige Wohnhäuser, die wirken, als seien sie ihrer Zeit voraus. Tatsächlich folgt ihre Form einem klaren statischen Prinzip: Die Kugel verteilt Lasten gleichmäßig und lässt sich aus vorgefertigten Elementen effizient montieren. So entstehen experimentelle Wohnbauten, die funktional konzipiert sind und mit klassischen Raumkonzepten brechen. Doch wie alltagstauglich ist ein Haus ohne gerade Wände?

Die Festung von Cartagena de Indias

Über der kolumbianischen Hafenstadt Cartagena de Indias erhebt sich eine mächtige Festungsanlage, die über mehrere Jahrzehnte von den spanischen Kolonialherren errichtet wird. Ihre außergewöhnliche Bauweise folgt einer klaren Verteidigungsstrategie: Abgewinkelte Mauern, unterirdische Gänge und Vorrichtungen zur Selbstzerstörung machen die Festung widerstandsfähig gegen die Waffen und Belagerungstechniken ihrer Zeit.

Die Stoosbahn in der Schweiz

Im Bergdorf Stoos in der Zentralschweiz besteht die Herausforderung darin, eine sichere Verbindung ins Tal zu schaffen. Die Lösung ist die Stoosbahn, eine außergewöhnlich steile Standseilbahn. Mit einer Neigung von bis zu 110 Prozent verläuft die Trasse geradlinig den Hang hinauf und bietet zugleich Schutz vor Lawinen. Speziell konstruierte, drehbare Kabinen sorgen dafür, dass der Fahrgastraum trotz der extremen Steigung stets waagerecht bleibt.

Die Reihe „Geniale Bauwerke der Geschichte“ von ZDFinfo präsentiert außergewöhnliche Bauwerke von der Antike bis zur Neuzeit. Sie zeigt meisterhafte Ingenieurskunst am Rande des Machbaren und geht der Frage nach, was diese Konstruktionen über ihre Erbauer und ihre Zeit verraten.