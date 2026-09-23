Innovative Gebäude in London, Singapur und Cornwall zeigen, wie sich Prinzipien aus der Natur auf moderne Architektur übertragen lassen. Die Bauwerke setzen auf nachhaltige Konzepte, schonen Ressourcen und schaffen neue urbane Lebensräume. Sie stehen beispielhaft für bionische Architektur und Biomimikry – ein neuer Blick auf das Bauen im 21. Jahrhundert.

Bionische Architektur für mehr Energieeffizienz

Im Londoner Finanzdistrikt entsteht zu Beginn der 2000er-Jahre mit 30 St Mary Axe, besser bekannt als The Gherkin, ein Hochhaus, das rasch zum architektonischen Wahrzeichen der Stadt wird. Seine markante Form orientiert sich an biologischen Strukturen, unter anderem an Tiefseeschwämmen. Die innovative Trag- und Fassadenkonstruktion ermöglicht flexible Raumkonzepte und unterstützt einen möglichst energieeffizienten Gebäudebetrieb.

Nachhaltige Architektur im urbanen Raum

Im Zentrum Singapurs wächst mit den Supertrees ein futuristischer Garten. Die bis zu 50 Meter hohen Stahlkonstruktionen tragen vertikale Gärten, sammeln Regenwasser und sind in das Energiekonzept des Parks eingebunden. Nach Einbruch der Dunkelheit verwandeln sie sich in eine spektakuläre Licht- und Klanglandschaft. Die Supertrees gelten als Vorzeigeprojekt für nachhaltige Architektur, grüne Infrastruktur und das Zusammenspiel von Natur und moderner Technik.Nachhaltige Gewächshäuser im Steinbruch.

Nachhaltige Gewächshäuser im Steinbruch

Ein stillgelegter Steinbruch in Cornwall beherbergt das Eden Project, einen außergewöhnlichen Naturpark. Unter riesigen, lichtdurchlässigen Kuppeln gedeihen tropische und subtropische Pflanzenarten. Die innovativen Gewächshäuser ziehen jedes Jahr Hunderttausende Besucher an und stehen exemplarisch für nachhaltige Architektur sowie den ressourcenschonenden Umgang mit Landschaft und Umwelt.

Geniale Bauwerke der Geschichte bei ZDFinfo Die Reihe „Geniale Bauwerke der Geschichte“ von ZDFinfo präsentiert außergewöhnliche Bauwerke von der Antike bis zur Neuzeit. Sie zeigt meisterhafte Ingenieurskunst am Rande des Machbaren und geht der Frage nach, was diese Konstruktionen über ihre Erbauer und ihre Zeit verraten.