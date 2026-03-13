Der Hafen von Solva ist Heimat des Fischers Jono Voyce, der zu jeder Jahreszeit hinausfährt und Krustentiere fängt. Der Film begleitet ihn durchs Jahr - ebenso wie Papageitaucher, Kegelrobben und andere wilde Bewohner dieser Küste und ihrer Inseln.

Seevögel, Strände, Fischerdörfer und Tourismus

Im Sommer kommen zahlreiche Touristen an die Strände von Pembrokeshire. Zu den Attraktionen des Gebiets zählt eine Bootsfahrt entlang der Küste und hinaus zu den Inseln Ramsey, Skomer und Grassholm. Dort brüten Meeresvögel wie Lummen, Sturmtaucher, Wellenläufer und Basstölpel.



Im Winter gehören Land und Küste wieder ganz den Einheimischen, die in der Kathedrale von St. Davids Weihnachten feiern und sich am Strand von Saundersfoot zum Neujahrsschwimmen treffen.

Die Vielfalt dreier ganz unterschiedlicher Naturräume Großbritanniens steht im Mittelpunkt der Reihe: eindrucksvolle Blicke in die Leben seltener Tiere sowie der Menschen, die sie und die Landschaften schützen.