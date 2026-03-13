Seit Jahrhunderten weiden Schafe das Hochland der Moors ab. Spektakuläre Aufnahmen zeigen, wie sich die Natur rund um eine Farm im Lauf des Jahres verändert – vom schneereichen Winter über erste Frühlingsblumen bis zur Heideblüte im Spätsommer.

Raue Bedingungen des Hochlands

Zwar fegen Wind und Wetter ungebremst über die North York Moors hinweg, doch auf diesen Hügeln wüchse Wald, wenn sie sich selbst überlassen wären. Menschliche Eingriffe sorgen dafür, dass Heide und Moorland erhalten bleiben. Die wichtigsten Landschaftspfleger sind einheimische Swaledale-Schafe, die gut mit den rauen Bedingungen des Hochlands zurechtkommen. Sie halten die Landschaft für seltene Vogelarten offen, wie Große Brachvögel und Schottische Moorschneehühner.

Die Vielfalt dreier ganz unterschiedlicher Naturräume Großbritanniens steht im Mittelpunkt der Reihe: eindrucksvolle Blicke in die Leben seltener Tiere sowie der Menschen, die sie und die Landschaften schützen.