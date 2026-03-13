Mit spektakulären Zeitrafferaufnahmen führt der Film durch ein Jahr in den Fens und begleitet den Bauern Nicholas Watts bei seiner Arbeit. Der Farmer versteht sich auch als Landschaftsschützer. Seine Konik-Ponys und Wasserbüffel helfen ihm dabei.

Moor- und Marschgebiete: ein Paradies für Singschwäne

Der weitaus größte Teil der Fens ist seit dem 19. Jahrhundert entwässert und liegt tiefer als der Meeresspiegel. Doch einige kleine Naturschutzgebiete lassen noch ahnen, wie vielfältig die Moor- und Marschgebiete ursprünglich waren. Im Sommer zeigen sich seltene Gäste wie Kuckucke und Rohrweihen, im Winter rasten Tausende Singschwäne aus dem Norden Skandinaviens und Sibiriens in den flachen Seen der Fens.

Die Vielfalt dreier ganz unterschiedlicher Naturräume Großbritanniens steht im Mittelpunkt der Reihe: eindrucksvolle Blicke in die Leben seltener Tiere sowie der Menschen, die sie und die Landschaften schützen.